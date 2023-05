“No me importa el qué dirán”: mamá de la mejor creadora de contenidos eróticos en Arsmate hizo una cuenta para promocionarse

La madre de Carla “Roseblack” Becerra, creadora de contenidos eróticos que resultó ganadora de los últimos Premios Arsmate 2023, tomó el exitoso ejemplo de su hija para sumarse hace cuatro días a la plataforma conocida como el “Onlyfans chileno”.

Elizabeth Carrasco, quien a sus 47 años y tres hijos, hizo caso a los consejos de Carla para probar suerte en la aplicación nacional de contenido erótico sexual, donde hace menos de una semana mantiene una cuenta que en la actualidad ya suma poco menos de 100 suscriptores, tal como lo indica su hija en lun.com.

Sin miedo a la App erótica

“Lleva cuatro días y ya tiene 90 suscriptores. Para mí es una estrella. Yo feliz si me supera, le estoy haciendo mucha publicidad en mi Instagram (@carla_rosebl4ck). Soy su manager, jajajá. Le hice un Instagram nuevo (@mamii_m1lf), y le llegaron tantas solicitudes de amistad que tiene bloqueada, por unos días, la opción de aceptar”, cuenta Carla, la “Mejor Creadora” de videos para adultos del “Onlyfans chileno”.

“Mi mamá siempre ha sido guapísima, en el colegio mis compañeros me decían que iban a ser mi papá. Hace rato que intenté meterle el bichito de hacer contenido, le decía que era guapísima y que podía aprovechar eso, que mis seguidores la iban a seguir, y que le iba a ir bien altiro. Y así ha sido”, cuenta Becerra, cuyo éxito en la aplicación le ha permitido, entre otras, generar el dinero suficiente para comprarse una casa en el sur del país.

“Me siento muy afortunada. Antes de vender cualquier cosa, le pregunté a mi mamá, porque es la persona más importante en mi vida, y ella me dijo que tenía que considerar los pro y los contra. Que iba a perder mi privacidad pero que iba a ganar dinero, y si estaba segura, que le diera porque yo era grande para tomar decisiones. A mí me hace feliz que me miren y ganar dinero con esto, y a la gente que nos critica: les digo que estamos felices facturando”, agregó.

Carla "Roseblack" Becerra ha promocionado estos días en sus redes sociales la cuenta de Arsmate que se creó su madre. Fuente: Instagram @carla_rosebl4ck.

Ese éxito es el que espera replicar, en parte, Elizabeth en la App, quien no duda en destacar los logros de su hija.

“La que puede, puede. A la Carla no le gusta aparentar ni las cosas de marca, no ha gastado comprándose carteras, sino que se compró una casa. Ella es muy hermosa y sabe pensar, cómo no voy a estar orgullosa”, dice Carrasco.

Carabinera pidió su baja y ahora sube contenido de adultos en “Onlyfans chileno”

Exuniformada y su éxito en Arsmate: “Que haya sido carabinero les da un poco de morbo”

“Cuando la Carla empezó en esto hace años, me lo pregunté en mi caso, pero lo descarté porque soy más a la antigua, más reservada. La acompañé a ese evento (Premios Arsmate 2023) y vi a las mujeres de mi edad y consideré que faltaba calidad, jajajá. Entré suave con mi contenido, con un poco de desnudo, pero sigo sintiendo que soy reservada. Es raro tomarme fotos así, pero después me gusta cuando las veo”, agrega la mujer, quien reconoce estar entusiasmada por la buena recepción de su material en la plataforma.

Las cinco creadoras más exitosas de Arsmate dan sus consejos para ganar más dinero en la plataforma

“Me han llegado buenos comentarios, positivos, que me dejan más tranquila. Mis otros dos hijos y mi familia me apoyan, y como tengo mucho carácter no me importa el qué dirán, sólo me molesta cuando hablan de los míos”, explica.