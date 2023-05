Sergio Rojas reaccionó a declaraciones homofóbicas de famoso director de TV contra panelistas de “Me Late”

El periodista Sergio Rojas criticó públicamente los comentarios homofóbicos del famoso director de televisión, Sergio Riesenberg, en relación al fin del programa Me Late. En una entrevista en el programa Todo se Sabe, Riesenberg acusó a Rojas de interrumpirlo constantemente en el programa y sugirió que los panelistas homosexuales del programa eran la causa de su cancelación.

“Me preguntó: ‘¿por qué crees tú que se terminó Me Late?’”, comentó Riesenberg respecto a la duda que le habría planteado Daniel Fuenzalida.. “Le dije: ‘mira, en la vida se puede tener cualquier opción sexual, pero mariconear en cámara no se debe hacer y tus panelistas están mariconeando en cámara, por eso te cortaron’”.

Luego agregó que “hay lugares, váyanse a las boite donde pasan esas cosas, pero en cámara hay que mantener una compostura, sobre todo en televisión”.

“Está bien, no hay problema… sean homosexuales, sean felices, vivan la vida, pero donde corresponde. Yo creo que los cortaron por eso”, dijo Riesenberg, añadiendo que “si yo hubiera sido el director del canal también los corto por eso o le digo a Daniel cambia los panelistas”.

Además, se dirigió directamente a Sergio Rojas señalando que: “Buscaba ser figura, entonces no me dejaba hablar y yo me aburría mucho”, comenzó apuntando el director de TV.

Ante estos comentarios, Sergio Rojas criticó duramente a Riesenberg en sus redes sociales, escribiendo: “Que pena más grande escuchar que los homosexuales deben estar en una buat y no en televisión… el problema es que mucha gente lo piensa como don Sergio Riesenberg es una pena que las personas aún sigan pensando que es un mal ejemplo, enfermedad o motivo de vergüenza… con quien uno se acuesta no debería ser para encerrarte y que el mundo no sepa de ti….”

“De verdad que lástima porque por pensamientos así ha muerto gente, han tenido que irse de Chile o se han suicidado… nunca tengas vergüenza de ser quien eres y mucho menos pienses que debes esconderte… quien no está preparado para ti entonces no vale la pena… que esto nos deje una enseñanza”, concluyó el comunicador.

A continuación publicó algunos mensajes de apoyo de sus amigos, y en particular las disculpas de Sandy Boquita, quien se encontraba en el set cuando el director de TV realizó sus polémicas declaraciones. Además desde el programa Todo se Sabe también expresaron sus disculpas al periodista.