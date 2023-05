“Como la vida misma” arrasó en su debut: duplicó a su competencia en el rating y televidentes celebraron gesto de Alonso

Un alentador debut tuvo este martes la teleserie “Como la vida misma”, que en su primer episodio en las pantallas de Mega arrasó en el rating al duplicar a su competencia y además cautivó a sus televidentes gracias a una celebrada escena protagonizada por el personaje interpretado por Diego Muñoz.

Si bien su abrupto estreno, en reemplazo del penúltimo episodio de “La ley de Baltazar”, había generado incipientes reclamos de algunos usuarios de redes sociales por emitirse luego del inesperado corte de la exitosa novela grabada en Cochamó, en la medida que la historia fue avanzando las opiniones adversas pasaron a convertirse en celebrados comentarios gracias a la dinámica en que el personaje de Muñoz, Alonso Valdés, consiguió encantar a Soledad García (Sigrid Alegría) en su primera cita.

Sigrid Alegría y Diego Muñoz. Fuente: Mega.

El nuevo triunfo de Mega

Un match en Tinder, que tras su primer encuentro, posteriormente se transformó en una frustrada segunda cita, luego que Soledad sufriera un percance médico con uno de sus hijos, pero que Alonso supo revertir al enviarle por delivery una hamburguesa a Soledad y un link para tener una conversación por videollamada.

Diego Muñoz. Fuente: Mega.

Ese detalle fue el acabó enamorando a decenas de televidentes, quienes en Twitter se desataron para celebrar la forma en que el personaje interpretado por el actor demostró su real interés por el de Sigrid Alegría.

“Este sí que sabe enamorar, me enganché hasta yo”; “Amigaaaa, ahí es”; ¿Quién no se enamora con una hamburguesa?”; o “A mi me envían comida cuando estoy con un mal día y me enamoro de una”, que se multiplicaron en la plataforma a medida que avanzaba el primer espisodio de la teleserie en el canal privado.

Sigrid Alegría. Fuente: Mega.

El impacto provocado en redes sociales quedó de manifiesto en la audiencia que promedió el estreno de “Como la vida misma”, que según información entregada por el propio Mega, “consiguió instalarse y liderar la franja horaria de las 20:30 horas”.