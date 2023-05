“Lo único que te pueden preguntar...”: Inessa Sorokina reaparece en evento de modas ajena a los problemas de Parived

Aunque hace ya varias décadas que terminó su vínculo amoroso con Marco Antonio López Spagui, más conocido en el ambiente del espectáculo como Parived, a la modelo rusa Inessa Sorokina siempre le consultan por el anticuario y asesor espiritual de Tonka Tomicic.

Algo que por estos días se ha intensificado debido a la separación de Tonka Tomicic de Parived y los problemas legales que mantiene el empresario tras ser vinculado a la investigación de la red delictiva vinculada al caso de las joyas y relojes Vip.

Por ello es que la presencia de la modelo rusa causó tanto revuelo este jueves en el lanzamiento de la feria Taconeras, en el Parque Bicentenario de Vitacura, donde entregó algunas pistas de su actual relación con López Spagui.

Nada que hablar de Parived

“Me invitó una amiga, pero ella se enfermó y no pudo venir. Antes yo siempre iba a eventos y me llegaban invitaciones, pero los tiempos cambian. Sigo viviendo en Arica y constantemente viajo a Santiago, aunque la pandemia pareciera haber hecho un corte de tres años en el tiempo que no deja de ser. Pero cuando vengo a Santiago siempre es la misma historia, la misma gente, así que aburre un poco”, explica en lun.com la otrora modelo de 54 años, quien con la elegancia propia de las mujeres de su rubro sólo sonríe cuando el medio de circulación le pregunta por Parived y sus actuales padecimientos amorosos y legales.

“El departamento tiene una deuda de gastos comunes”: Aseguran que Tonka Tomicic estaría enfrentando una dura crisis económica

Latife Soto se la jugó con predicción sobre el futuro de la relación entre Tonka Tomicic y Parived

“Es normal (que le recuerden siempre a Parived), eso pasa con todo el mundo. Siempre hay que enganchar con algo para llegar a lo que se quiere”, señala Inessa, quien de todos modos no descarta volver feliz al mundo del espectáculo. Eso sí, alejada de personajes como el asesor espiritual.

“No tengo problemas en volver a la farándula, pero relacionarme más con moda y esa gente”, asegura la modelo, definitivamente desinteresada en lo que suceda con Parived en la justicia.