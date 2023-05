“¡Hazlo, no pierdas tiempo!”: Rodrigo Sepúlveda realiza conmovedor pedido a sus espectadores por el Día de la Madre

Rodrigo Sepúlveda hizo este sábado un sentido llamado a sus espectadores de Meganoticias para que no dejen de celebrar mañana el Día de la Madre.

Fue previo a la entrevista del periodista a dos parlamentarios del Congreso Nacional (“el diputado Soto y una diputada del Partido Republicano”), que el rostro de Mega pidió un par de minutos para realizar su reflexión. Una en la que el relato de la historia de una señora que fue a regalarle unas “sopaipillas” a él y todo el equipo de prensa del canal, terminó por quebrarlo emocionalmente.

“Voy a ordenar las ideas porque mañana (domingo) es el Día de la Madre y me gustaría decir un par de cosas, cortito. No me voy a tomar mucho tiempo. Siento que tengo que decirlo. Mañana (domingo) es el Día de la Mamá, un día que uno puede tomarlo como comercial o uno puede tomarlo como el Día de la Mamá, con amor y con mucho sentimiento. Más allá de que sea el 10, no quiero meterme en la fecha, no sé si me entienden. Es el concepto del Día de la Mamá”, inició “Sepu”, quien dejó en claro que para él la celebración de esta fecha debería ser “todos los días de la vida”.

La petición de Rodrigo Sepúlveda

“Pa’ mí no existe un día, pero hay un día impuesto, y es el día de mañana (domingo), y donde todos ustedes, donde van a tratar de celebrar. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente: el otro día vino una señora acá, a entregarnos sopaipillas. Yo la hice pasar. Me senté ahí, en el sillón, a conversar con ella. Una señora maravillosa, y me empieza a hablar de su vida, me empieza a hablar de su familia, no voy a hacer público su caso, obviamente, y se pone a llorar, y me abraza. Y me dice ‘yo soy una mamá muy sufrida, muy sufrida’, por distintas cosas que ella ha vivido en la vida”, contó el periodista.

“Eso me hizo a mí reflotar el chip que cada vez me viene en estos días, que es decirle a ustedes que disfruten a su madre, que disfruten a su mamá, que la disfruten en las condiciones en que está, hoy. Que sean capaces de pedir perdón si es que hay que pedir perdón. Si te equivocaste con tu madre por alguna cosa, sé capaz de levantar el teléfono y ofrecer disculpas. Estos son los momentos donde tú tienes que llamar a tu mamá y decirle ‘te quiero’. Estos son los momentos donde tú tienes que tomar el teléfono y decirle a tu mamá ‘te amo’. Estos son los momentos donde tú te tienes que regalar cinco minutos de tu vida, 10 minutos de tu vida, ajetreada, estresada, para estar con tú mamá”, agregó el comunicador, quien empatizó con todas aquellas personas en el país que este domingo no podrán estar con sus madres.

“Porque hay mucha gente que no la tiene. Hay mucha gente que no tiene a su mamá físicamente al lado hoy, y que no lo va a poder hacer. Y que lo único que quisiera es tener 10 segundos de su vida para poder abrazar a su mamá. Hay gente que va a tener que ir al cementerio a saludar a su mamá. Que lo ha hecho durante años y que va a tener que hacerlo ahora. Y eso es duro”, dijo.

“Hay gente que se pelea con las mamás por puras tonteras, por puras estupideces. La mamá nos dio la vida, te puede gustar o no, pero nos dio la vida. Yo sé que hay muchas mamás que son las abuelas, yo sé que hay muchas mamás que no son tus mamás biológicas, sino que hay mamás físicas. También celébrala. También quiérela. También anda y abraza a tu abuela. Hazlo, no pierdas tiempo. La vida es corta, disfrútala. Agradece. No es necesario que le compres un regalo, no es necesario. Llévale esto (golpeó su corazón), llévale amor, llévale corazón, dile una palabra, nada más. Hay mujeres jóvenes que son mamás y que se sacan la mugre por sacar adelante a sus hijos, a veces con problemas económicos, con problemas de tiempo, con problemas de que le gustaría estar haciendo otras cosas pero están encima de sus hijos. Y tiene mucho valor”, insistió Sepúlveda, quien concluyó su reflexión con una concluyente sentencia.