“Me quiero casar”: Sabrina Sosa reconoce interés en el matrimonio y acrecienta los rumores de romance con Roberto Cox

La argentina Sabrina Sosa dio nuevas pistas respecto de su supuesto romance con el periodista y rostro de Chilevisión, Roberto Cox, al confirmar este viernes en el programa “Sígueme y te sigo” que se quiere casar con el “amor” de su “vida”.

Fue en el inicio del espacio de espectáculos de TV+ donde la transandina reconoció su interés por el matrimonio, ya que hasta ahora sigue sin casarse.

La propuesta de Sabrina Sosa

“Yo no tengo novio, pero de que me quiero casar, me quiero casar. Nunca me casé, me quiero casar por primera vez en mi vida”, señaló Sabrina, sorprendiendo a sus compañeros de panel en el programa con sus dichos.

Para que alguien sea el amor de mi vida tiene que pedirme pololeo, no sé. Yo me estoy guardando hace rato. — Sabrina Sosa

“Cuando encuentre a mi príncipe azul. Sí, (me quiero casar) de blanco, crema, de lo que sea, pero sí, vestido de novia. Pero no sé si con fiesta, me encantaría que fuera en un jardín, en una viña, de día, y poquita gente. Los voy a invitar, van a estar entre los invitados”, explicó la animadora, quien luego de su confesión, debió responder a la lluvia de preguntas que le hicieron Andrés Baile, Mauricio Israel, Titi García-Huidobro y Francisco Kamisnki.

“El novio está, que a lo mejor todavía no sabe o se está enterando recién que se quieren casar, es otra cosa. Que a esta hora duerme. ¿No?”, lanzó Baile, quien no dudó en apuntar a la figura de CHV como el destinatario del pedido de Sosa.

“Las viejitas damos caldo más sabroso”: Señora le mandó particular recado a Roberto Cox

“Me da mucha vergüenza”: Roberto Cox se sonrojó al ver video de sus primeros pasos como periodista

“Todavía no tengo ni el novio, chicos, pero yo no pierdo las esperanzas. No sé, si me estás viendo del otro lado, amor de mi vida, jajajá. ¿Dónde estás? Yo estoy lista y dispuesta para casarme con vos (sic)”, prosiguió la argentina, a esas alturas bombardeada por sus colegas.

Las especulaciones con Roberto Cox

“Atina Roberto, atina Roberto. Atento Machasa”, de Baile, que luego se unió al “atento Machasa”, de Kamisnki y al “de hecho, esta mañana (viernes) lo estuvieron interrogando a Roberto en Chilevisión (en ‘Contigo en la mañana’)”, de Israel, que llevaron a Sabrina a intentar aclarar un rumor que desde hace varias semanas la vincula sentimentalmente a Cox.

“Uno tiene que pedirle al universo, jajajá, y el universo te manda. De acá saca el diario titulares todos los días. No va dirigido a nadie, aclaro, no lo pongan como titular mañana (sábado)”, dijo Sosa.

“No, pero si dijo ‘amor de mi vida’”, acusó Baile.

“Por eso, porque el amor de mi vida me va a venir a pedir matrimonio”, respondió la transandina.

“Me debe bastante”: Sabrina Sosa reveló que hace tiempo Claudio Valdivia no le paga la pensión alimenticia

“De hecho, esta mañana (viernes) lo estuvieron interrogando a Roberto en Chilevisión (en ‘Contigo en la mañana’). Es que ahora yo veo siempre a Cox para cachar. Hablaron de hartos caminos, pero al final todos los caminos llegan a Sosa”, insistió Israel, quien apuró la inmediata aclaración de Sabrina.