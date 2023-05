Vanesa Borghi dedica emotivo mensaje a su pareja en medio de complicaciones en su embarazo: “A seguir fuerte, juntos”

La animadora chilena, Vanesa Borghi, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su pareja, Carlos Garcés, quien la ha estado acompañando en el hospital tras presentar complicaciones en su embarazo. Borghi y Garcés están esperando a su primer hijo juntos, y a pesar de las dificultades, ella se siente agradecida por el apoyo de su pareja.

La comunicadora, conocida por su trabajo en el programa “Morandé con Compañía”, reveló hace unos días que se encontraba internada en una clínica capitalina debido a complicaciones en su embarazo. Borghi ha contado con el apoyo de sus seres queridos, pero ha sido Carlos Garcés quien ha estado a su lado en todo momento.

En su publicación de Instagram, Borghi agradeció a Garcés por su cariño y apoyo durante este momento difícil: “Hoy no fue el mejor día porque no me sentí muy bien, pero con tu cariño y apoyo se puede salir adelante con más ganas que nunca. A seguir fuerte, juntos por nuestro baby”.

Hace algunas semanas, en una entrevista con el diario LUN, Borghi detalló las complicaciones que ha enfrentado en su embarazo, incluyendo la pérdida de líquido amniótico. “El miércoles 26 de abril sentí que estaba largando mucha placenta. Fui al doctor y me dejaron acá. Además tengo oligoamnio, entonces mi bebé tiene poquito espacio porque tiene poquito líquido amniótico”, comentó en dicha ocasión.