“Contigo en la mañana”: sorpresa en CHV por conductor que circulaba con su licencia vencida desde 2014

Entre risas de sorpresa, acompañadas por una gran decepción, fue la reacción que tuvo este martes el animador de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, luego de ver junto a Monserrat Álvarez y Roberto Cox a un conductor que en medio de las fiscalizaciones realizadas por funcionarios del Ministerio de Transporte, conducía su vehículo con su licencia vencida desde 2014.

El insólito hecho ocurrió durante el despacho que la periodista Daniela Muñoz realizaba desde el sector poniente de la capital, con el equipo de fiscalizadores del ministerio apostados en las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quilicura.

El mal chiste del conductor en “Contigo en la mañana”

“Mira, le vamos a preguntar al conductor del vehículo rojo, un procedimiento que está realizando el Ministerio de Transporte. A ver si usted me puede entregar los antecedentes que tienen. ¿Qué se le solicita? ¿Qué no tiene?”, preguntó Daniela, segundos antes de llevarse la gran sorpresa que dejó de una pieza a los animadores del programa de Chilevisión.

“Solamente tiene licencia de conducir, no tiene permiso, no tiene seguro, ni revisión técnica. Nada. No lo aporta (documentos al día)”, reveló el funcionario, quien a medida que era interrogado por Muñoz aportaba más datos respecto de la serie de faltas que el conductor del Fiat Palio de color rojo había cometido, y que le significaron dejar su automóvil en el lugar para ser llevado por una grúa a un recinto municipal.

“Lo que pasa es que la licencia es de 2014 (...) vamos a retirar este vehículo de circulación, por la licencia de conducir que está vencida y el permiso de circulación, cuya documentación es del 2021. Está vencida. Es que no tiene nada más, no tiene nada más. Así que ahora vamos a retener las llaves y vamos a esperar que llegue la grúa para llevarse el auto”, confirmó el empleado público.

“A mi me encanta ella, pero...”: Televidente le envía particular “consejo” a Monserrat Álvarez

Betsy Camino revela aspecto de sexualidad de Julio César Rodríguez que lo hace sonrojar

Como era de suponer, la gravosa falta del conductor no pasó inadvertida para Jotacé ni Álvarez, quienes entre bromas y ofuscación criticaron la falta.

“Me quitó hasta le buen humor que tenía. ¡Cómo va a tener vencida la licencia del 2014, hombre! O sea, la última vez que fue a sacar licencia fue el 2008. ¡Hace 15 años! Que el hombre dio por última vez el examen (...) tiene hasta el sticker de Zamorano con Salas (del Mundial de Francia 1998). Dice Za-Sa, jajajá”, ironizó Rodríguez.