De Bar Alonso a Candelaria: Marcianeke contó detalles del prendido carrete con Mauricio Isla

El cantante Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, reveló los sabrosos detalles del prendido carrete que tuvo con el futbolista Mauricio Isla, el cual terminó a altas horas de la madrugada, abrazados con un trago cada uno en sus manos y bailando hasta abajo.

Según señaló el artista urbano al medio LUN, todo partió en el Bar Alonso de Vitacura cuando llegó junto a su pareja Ignacia Michelson con el objetivo de cenar a la luz de las velas, antes de viajar a Viña del Mar, donde tenían contemplado celebrar su primer mes de pololeo oficial.

Sin embargo, los planes cambiaron cuando desde otra mesa, Mauricio Isla y sus excompañeros de Universidad Católica, vieron que entraba el mayor exponente del género urbano y lo invitaron a sentarse junto a ellos. Dando pie a una extendida sobremesa que derivó en pasos prohibidos en la pista de baile.

Marcianeke y Mauricio Isla nuevos amigos

“Para mí fue coincidencia, llegué engañado...la Nacha me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas...al rato veo que que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica...yo no los conocía, pero los fui a saludar y nos hicimos amigos”, contó Marcianeke.

Tras ello, después de una extensa conversación y preguntas varias respecto a su carrera musical Mauricio Isla quiso seguir la fiesta en Bar Candelaria e invitó a Matías y compañía, para cerrar como Dios manda su salida del club deportivo. Pero, Marcianeke quería volver a su plan romántico, porque tenían que viajar.

“Les dije: estoy de aniversario, hermano, me voy para la playa ahora. Pero me decían que antes pasáramos a otro lado, a compartir otros rato. Yo insistí con que tenía otros planes, pero después la Nacha me llevó al lugar donde me estaban invitando”, contó risueño.

Tras ello, Ignacia Michelson fue la responsable de registrar el momento icónico de la celebración con Mauricio y Marcianeke, los nuevos amigos MM, bailando hasta el suelo.

“Bailaron hasta abajo, lo pasaron bien. Se llevaron la raja”, reveló la DJ. “Me invitó a su cumpleaños”, cerró el cantante urbano, por lo tanto la fiesta sigue el próximo 12 de junio.