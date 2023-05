Carolina “La Rancherita” Molina se defiende de las denuncias de su ex: “Mis abogados tienen el caso”

La cantante nacional, Carolina “La Rancherita” Molina, respondió finalmente a las acusaciones que su expareja, Juan Claudio Chacón, hizo en su contra esta semana por estafa y amenazas de muerte.

El agente musical denunció en el programa “Sígueme y te sigo”, del canal TV+, que Molina lo habría estafado en dos millones de pesos, y además en los episodios de violencia que la artista protagonizó, lo amenazó no sólo de funarlo sino que de terminar su vida.

La denuncia por episodios de violencia

“Pasó todos los límites, porque desde que nos separamos siempre han existido amenazas de muerte, golpes o demandas”, contó Chacón, quien por ello presentó una demanda en contra de Molina, de la cual espera una resolución judicial favorable para que a la artista se le prohíba acercarse a él.

“Tengo una denuncia en contra de ella, estoy esperando que decreten una orden de alejamiento, y espero que ahora se cumpla hasta que eso pase a mayores”, aclaró.

“Esta persona me debe plata (...) tengo problemas judiciales con ella, no quiero que se acerque a mí, es una sinvergüenza y timadora (…) le debe plata a mucha gente, más de 300 millones de pesos”, explicó

Sus palabras no quedaron ajenas para la acusada, quien en conversación con pagina7.cl aclaró que tomó el camino legal para resolver el tema.

