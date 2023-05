El hombre de “El Tiempo” Alejandro Sepúlveda se fue entre lágrimas de CHV y con emotiva despedida a Eduardo Sáez

Una emotiva y llorada despedida tuvo este jueves el meteorólogo Alejandro Sepúlveda, quien en su última aparición oficial en el noticiario de Chilevisión dejó su cartel de hombre de “El Tiempo” con un sentido mensaje a los televidentes y sus compañeros de trabajo.

Confirmado su alejamiento del canal privado para reemplazar a Michelle Adam en Mega, Sepúlveda, reconocido por los televidentes como uno de los rostros de TV más comprometidos con el cuidado del medioambiente, ocupó los últimos minutos de su bloque para agradecer el compromiso de los espectadores con su trabajo y el apoyo del equipo del clima de CHV.

El emotivo adiós de CHV

“Gracias equipo, gracias amigos, gracias Chilevisión. Gracias, principalmente a ustedes, por el cariño, por la confianza. Hoy separamos caminos, pero siempre rumbo al mismo destino, que es el bien común, así que, para todos, por última vez les digo en estas pantallas, que nos vaya bien”, señaló el periodista, quien en conversación con lun.com y en sus propias redes sociales, tuvo palabras emotivas para su colega Eduardo Sáez, en sus palabras, el principal gestor de su llegada -desde TVN- al canal ubicado en la exMachasa.

“Llegué a CHV en 2018, luego de trabajar 17 años en TVN junto a Eduardo Sáez, a quien CHV tentó primero para leer el pronóstico mientras yo hacía los libretos. Él pidio que me llevaran también”, contó Sepúlveda, quien aceptó la propuesta de Mega “por enfrentar nuevos desafíos” y “conocer gente nueva”.

Sin embargo, el meteorólogo asume en el medio nacional que este cambio tiene mucho de dolor. “Lo tomo con entusiasmo aunque con mucho dolor. En CHV ya se instaló un estilo: no solamente entregar el pronóstico, sino explicar los fenómenos, hablar de la crisis climática”, agregó Sepúlveda, aún sorprendido por el alto perfil que tiene su trabajo en la opinión pública.

“Es emocionante, porque los programas del tiempo no son los grandes programas de la televisión y en un medio donde todo tiene que ser rápido y fluir, cuesta encontrar estos momentos, pero afortunadamente el equipo de ‘El Tiempo’ es pequeño y está integrado sólo por amigos. El haber hecho esta despedida es muy significativo (...) dan ganas de llorar. Lo que más me motiva, además, es el cariño de la gente. Nunca esperé recibir tantos comentarios en las redes sociales o de personas que me encuentro en el metro o la calle”, enfatizó.

El homenaje de Sepúlveda a Eduardo Sáez

En su lagrimeada despedida también encontró tiempo para homenajear a su colega Sáez, a quien le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

“Durante 20 años ininterrumpidos (TVN + CHV), cada vez que entré a la oficina del tiempo me encontraba con uno de los mejores seres humanos que he conocido y, pienso, conoceré en esta vida. Hoy separamos caminos, pero siempre con el mismo destino: amistad. ¡Gracias por todo don Edu! @edutvt”, escribió Alejandro, que acompañó su posteo de una fotografía de hace varios años junto al actual lector del tiempo en CHV, la cual provocó la inmediata respuesta de Sáez.

“Chuuuuuu, claramente estoy como el vino, jajajá (...) ¿No había otra foto? Jajajá. Amigo mío, hoy separamos las aguas. Gracias por todo lo enseñado, gracias por todos los consejos y gracias por confiar en mi y seguirme en ese momento tan difícil que fue cambiarnos de canal. Hoy se ven los frutos. Vuela alto por ti, la Maca, Matías y Pedro. Hoy sólo es el principio de una nueva historia. ¡Éxito Don Ale, te extrañaré!”, finalizó.

Alejandro Sepúlveda y Eduardo Sáez. Fuente: Instagram @sepulinares.

