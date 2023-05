Kaminski se indignó con mujeres que criticaron fotos publicadas por Laura Prieto: “¡Déjense de hablar de los cuerpos de otras personas!”

Francisco Kaminski realizó un duro emplazamiento en su programa “Sígueme y te sigo” a las seguidoras de las redes sociales de la uruguaya Laura Prieto, quien recibió una gran cantidad de ellas en Instagram luego de publicar fotos en bikini tras su viaje a Brasil junto a Yamila Reyna.

La molestia la visibilizó el periodista en su espacio de TV+, donde junto a los panelistas del programa de espectáculos analizaron las últimas imágenes que la comunicadora compartió de su viaje a Brasil.

La molestia de Francisco Kaminski

“Laura Prieto recibe duras críticas. Ella mostró fotografías en bikini y nuevamente la gente lanza sus críticas, incluso criticando su cuerpo. Insisto, no se critican los cuerpos”, señaló el animador, quien se mostró particularmente sorprendido porque las críticas a Prieto, en su mayoría, llegaron de mujeres, quienes a diferencia de los seguidores de la uruguaya, no dudaron en insultar a la expanelista de “Me Late” por mostrar su cuerpo en las plataformas sociales.

Una situación que también llamó la atención de la panelista Titi García-Huidobro, quien delató a algunas usuarias de criticar a Prieto por tener “la carne suelta”, pese a que hace un tiempo la propia mediática había contado que se realizó una lipoescultura porque “estaba un poco más pasadita de peso”.

“Ella en algún momento comentó que se había hecho una lipoescultura, porque había estado un poco más pasadita de peso, y por lo mismo, la crítica que recibió fue ‘tienes la carne suelta’, de sus seguidoras”, contó Titi.

Esa información fue suficiente para que Kaminski, un reconocido defensor del respeto entre los usuarios de redes sociales, estallara al darse cuenta que las duras críticas a Prieto no provenían de los hombres sino que de las propias mujeres.

“Oye, pero las mujeres son las que critican (...) aquí no tiene que ver con el sexo, si es masculino o femenino, no se puede hablar de otros cuerpos y punto. No se trata de que sean feministas o no. Aquí hombres y mujeres: ‘¡Déjense de hablar de los cuerpos de otras personas!’. El tema es que no se puede hacer, no se puede opinar, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos”, reclamó Kaminski.

“Pero lamentablemente en redes sociales la mayor cantidad de malos comentarios son de mujeres y hacia mujeres (...) Carolina Arregui también ha sido criticada porque está flaca, entonces en cualquier foto que ella sube (...) y nunca pregunta: ‘¿Ustedes creen que me veo bien?’. Simplemente sube su foto. No está pidiendo la opinión de las personas”, complementó Titi, cuya intervención enfureció aún más al animador con las críticas hacia las figuras de los rostros televisivos.