Luis Slimming: “Me gustaría ir al Festival de Viña, porque es televisado, ahí radica su importancia”

Luis Slimming reconoció este miércoles que su elogiada presentación en el Festival de Olmué, que fue transmitido por TVN, le ha permitido obtener el reconocimiento necesario para que su carrera de comediante se haya consolidado y hoy, con la fama ganada en pantalla, pueda realizar espectáculos masivos.

Ad portas al estreno de su show “El multiverso de la comedia”, del próximo 20 de junio, en el Gran Arena Monticello, junto a los humoristas Marcelo Valverde y Héctor Romero, fue que el standupero y guionista de figuras como Stefan Kramer, Fabrizio Copano o Edo Caroe, sinceró en conversación con hoyxhoy.cl que el éxito que ha alcanzado estos últimos meses lo ha conseguido gracias a su exposición en la televisión nacional. Un fenómeno que, asegura, le tomó por sorpresa debido a su creencia de que en estos tiempos “la gente ya no ve tele”.

El fenómeno de Slimming en el humor

“He crecido harto. A pesar de que uno dice ‘la gente ya no ve tele’, la tele sigue siendo importante, porque aparecí una vez y mi vida cambió harto”, señaló el humorista, quien empezó a sumar espectáculos una vez que pasó de ser un “desconocido” comediante a otro “triunfador” en el escenario de El Patagual.

“Me empezaron a llamar harto de empresas, de casinos, empecé a viajar por Chile, y obviamente el cariño de la gente, harto saludo de alianzas. Pero más allá de eso no tanto, yo sigo haciendo los programas que hacía antes, sólo que la exposición ahora es más, porque viajo más y te reconocen en la calle un poquito. Pero hasta ahora sólo ha sido miel sobre hojuelas, todavía no conozco el lado oscuro de la fama”, agregó Luis, quien apuntó que si antes no se había decidido a aceptar propuestas televisivas fue porque “no me sentía seguro”.

“Antes estuvo la pandemia, pero antes de eso tampoco hubiese podido, porque sentía que no tenía la experiencia, no me sentía seguro. Yo, aparte, pasé por una especie de depresión donde justamente lo que más hablaba con la psicóloga era eso, el miedo a la exposición. Era muy bueno para autoboicotearme y todavía siento que soy bueno para autoboicotear”, afirmó Slimming, quien de todos modos mantiene su distancia ante posibles proyectos de programas de humor en la TV.

“Lo que me pasa es que la tele tiene muchas restricciones. Tiene todo este tema de auspicios, entonces es un espacio bien penca para hacer humor, porque por lo general es un humor bien fome, que pasa por diez mil filtros. Todos esos filtros tú te los bypaseas en Internet y dices lo que quieres. No necesitas tanto la tele. Sin embargo, Olmué es un programa de tele y Olmué me cambió harto la vida, entonces la tele sigue siendo importante, a pesar de que menos gente la vea. El hito de salir en la tele sigue siendo algo que los chilenos valoran harto. Más que salir en la tele, la gracia que tiene el Festival de Viña, Olmué, las elecciones, la Teletón, es que son pequeñas instancias en que todos los chilenos estamos viendo lo mismo, eso es bacán. Si eso se diera en Internet no necesitarías la tele, pero la tele tiene esa masividad inmediata”, explicó.

De todos modos, y pese a sus aprehensiones televisivas, el humorista reconoce que de darse alguna oportunidad, feliz se presentaría en el escenario de la Quinta Vergara.