“No aprendió nada con el accidente”: Paty Maldonado arremete contra Pilar Ruiz tras desubicado comentario sobre Aylén Milla

Durante la nueva emisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado y Cata Pulido se refirieron al estado de salud de Aylén Milla y a los desubicados dichos de Pilar Ruiz sobre este hecho.

Las animadoras del espacio de YouTube le enviaron todo su apoyo y buenas vibras a la argentina, esto dado su cercana relación. Asimismo, aprovecharon de analizar la actitud que mostró la colombiana tras enterarse de la noticia.

“Que mal lo que estás viviendo! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento”, fueron las palabras de la exchica reality.

La Maldo alzó la voz contra Pilar

Estas declaraciones no le gustaron nada a Paty Maldonado, quien recordó que en el pasado ella también pasó por una situación difícil donde pidió apoyo.

“Cuando yo leo la desgracia de la Aylén, casi muero. No lo puedo creer. Y cuando veo lo que la Pilar Ruiz dice...”, comenzó diciendo.

“No le tengo ni buena ni mala. Me es indiferente. No tengo por qué tenerle mala, nunca me ha hecho nada. Pero yo le voy a recordar que ella tuvo un accidente espantoso y pidió ayuda, y pedía ayuda para que la trajeran a Chile. Un accidente espantoso”, sostuvo.

“Podríamos decirle a ella ‘esperamos que tu cabeza sea mejor, que con este accidente hayas aprendido a ser mejor persona’… porque veo que no fue así”, agregó

Sobre Aylén, Maldonado comentó que “cómo está pasando esa chiquilla… ¡lleva 16 quimioterapias! Está destruida físicamente, y decirle (las palabras de Pilar Ruiz)... hay que tener la cabeza muy enferma. A lo mejor se pelearon en esto del reality, pero eso fue atrás”, recalcó Paty Maldonado.

“Cuando tú ves a una persona que tira esa mala onda, no aprendió nada con el accidente. No le sirvió de nada”, cerró.