“Ojalá te sirva...”: Pilar Ruíz escribió cuestionado mensaje a Aylén Milla y recordó el pasado

La modelo Aylén Milla recibió más de nueve mil mensajes de amor y apoyo tras revelar en un live de Instagram que tiene cáncer de mama triple negativo. Diagnóstico que fue realizado en noviembre del año pasado y por el cual ya se realizó las 16 quimioterapias, las que comenzaron en enero.

Luis Mateucci, Gissella Gallardo y Kel Calderon fueron algunos de los que le dedicaron buenos deseos y una pronto mejoría. Incluso su ex, Marco Ferri le envió las mejores vibras.

“Un ejemplo para muchos en lo más importante: como tomar hasta los momentos más difíciles de la vida. Enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero”, le dedicó.

Mensaje de Pilar Ruiz a Aylén Milla

Pero, entre tantos mensajes llenos de cariño, hubo uno que, si bien no fue con supuesta mala intención, sí llamó la atención por la brutal sinceridad, expresada en tan sensible momento, consignó la cuenta @copuchas_TV1

“Que mal lo que estás viviendo !!! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento”, le escribió la modelo colombiana Pilar Ruíz, con quien compartió pantalla en el reality “Amor a prueba”.

Finalmente, le deseó “ánimo eres joven y puedes salir de esta situación”, cerró su comentario.

Captura mensaje Pilar Ruiz

Actualmente, Pilar Ruiz vive en España donde hizo un cambio total en su vida y trabaja como auxiliar de enfermería. “Es un cambio súper enriquecedor y radical. Me siento afortunada y me llena poder ayudar a las personas desde un ámbito más profesional”, contó la ex Reina del Festival de Viña del Mar del año 2008, en una entrevista con el Diario La Cuarta.

La confesión de la enfermedad la realizó Aylén Milla a través de un live de 12 minutos, a eso de las dos de la madrugada, donde contó que está dando la pelea sin preguntarse el por qué le ocurrió, sino que para qué. Y, al igual que Claudia Conserva, quien se enfrentó al mismo tipo de cáncer, quiere aprovechar su visibilidad para ayudar a difundir la información.