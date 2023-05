“Nos sentiremos creme brulee entre tanta jalea”: Sergio Rojas afila lengua con retorno de Me Late

El periodista Sergio Rojas, conocido como el “chacal de la farándula” ya afila su lengua para dar rienda suelta a sus ácidos e hilarantes comentarios en la televisión, tras el anuncio que Me Late regresa con todo al canal Zona Latina. El mismo de donde salió Raquel Argandoña para ocupar el lugar de Daniel Fuenzalida en TV+. O sea, todo un enroque farandulero.

“¡Me encanta! porque primero es en un canal donde hay muchas personas que se desmayarán al vernos llegar o les va a dar ese picor que a mí me gusta provocar en el medio farandulero. Y eso me produce esa adrenalina que es muy necesaria en la televisión”, comentó a Publimetro.

“Además, creo que la incorporación de Cathy Barriga va a generar un revuelo impensado en la farándula, considerando que es una persona que ha protagonizado icónicos momentos en el mundo del espectáculo y la política”.

“Yo siempre he creído que la televisión debe provocar algo y en ese sentido Me Late sigue siendo un provocador, porque nos verán llegar con plumas, en una suerte de la niña bonita y me parece fantástico. Por algo llegamos como el Me Late estelar de esta estación y por lo tanto nos sentiremos creme brulee entre tanta jalea”, dijo fiel a sus estilo.

Sergio Rojas sobre Cathy Barriga en Me Late

Respecto a la sorpresiva incorporación de la exalcaldesa de Maipú, como parte del equipo 2.0, aseguró que no limitará sus comentarios y mandó a decir que lo más recomendable es que se tome las cosas con humor.

“Me imagino que ella entiende que viene a jugar, a pasarlo bien, conociendo las características de cada uno de nosotros, porque no existe ningún tipo de restricción respecto de algún tema o respecto de ella. Debe entender que esto es un espectáculo, pero no sanguinario, sino que más bien entretenido, pero con tintes evidentes de maldad, principalmente por mi parte”, bromeó.

“Así que bueno, ahí hay que ver cómo se dan las cosas, capaz que en una de esas la chica se pare y se vaya, quién sabe. Lo que sí, va a ser una montaña rusa de aventuras, donde esperamos que Cathy que pueda llegar hasta el final”, sentenció.