“Absolutamente”: Rodrigo Sepúlveda reconoce su interés en animar el Festival de Viña junto a Karen Doggenweiler

Rodrigo Sepúlveda reconoció esta mañana, en el programa “Mucho Gusto”, que de tener Mega la transmisión oficial del Festival de Viña del Mar, él estaría muy interesado en animar el evento artístico junto a Karen Doggenweiler.

El sincericidio del rostro del canal privado llegó luego que José Antonio Neme le consultara este jueves por sus aspiraciones en la señal privada, de conducir algún programa nuevo.

El Festival con nueva dupla en Mega

Ante tal consulta, y luego que Neme reconociera que Mega iría “con todo” para adjudicarse la próxima licitación que levantará la municipalidad viñamarina, fue que Sepu reveló sus intenciones de subir al escenario de la Quinta Vergara junto a Doggenweiler.

“¿A mí qué me gustaría hacer? Un programa de música, con entrevistas, con bandas en vivo, eso me gustaría (...) un programa de música, este estudio está muy lindo para eso. Me imagino con una banda, ayudar a las bandas jóvenes. Eso me encantaría hacer”, inició el conductor de Alerta Meganoticias, quien también fue enfático en aclarar que “al matinal” no llegaría, porque el formato de conducción cinco horas diarias “es muy duro”.

Frente a tal confesión, Neme aprovechó de consultarle si uno de sus sueños era el de animar el Festival de Viña, dado su reconocido gusto por la música, algo que el periodista saldó con un “absolutamente”, que dejó en claro sus deseos en caso que Mega sea el próximo canal que emita el principal evento artístico del país.

La confesión de Sepúlveda fue compartida por la propia Karen, quien en un despacho desde la pista de patinaje en hielo ubicada en la comuna de Las Condes -junto a Jaime Leyton-, también deslizó sus deseos de conducir en la Quinta Vergara: “Que lindo sería decir con Sepu: ‘¡Buenas noches, Viña!”.

“Nosotros nunca habíamos trabajado con la Karen, pero yo siempre había tenido una imagen de ella de una mujer muy integral, muy humilde, muy sencilla, muy generosa, muy solidaria, muy humana, y pa’ mí esos valores son muy importantes en la televisión, y en la sociedad, más allá de lo profesional. Ella siempre fue seca para hacer su pega, pero yo prefiero una persona buena al lado de uno, en vez de una profesional tremenda y que te esté acuchillando por la espalda y tirándote mierda por la espalda cuando uno sale. La Karen tiene todo eso, es una buena profesional, pero lo más importante es que es buena persona. Y eso a mí me llena, por eso yo siento que fue un desperdicio que no hayas podido hacer en TVN un Festival de Viña, porque te lo mereces”, agregó el periodista, ya imaginando un encuentro con Doggenweiler en Viña.

“Rodrigo eres lo máximo. Te adoro. Mira, no nos había tocado trabajar juntos, pero siempre teníamos tanta buena onda, coincidimos cuando yo estaba en radio Candela, ahí coincidimos un par de veces, también con el Sepu, y es un encanto. Y me encantaría estar arriba de ese escenario y de todos los escenarios del mundo contigo, Rodrigo. Y que la gente nos pida: ‘¡El beso, el beso!’. ¡Claro!”, complementó Karen, quien evidenció su deseo por animar el Festival junto a Sepu al afirmar que “por algo me vine a Mega”.