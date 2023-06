“¿Donde me estoy metiendo?”: hombre de “El Tiempo” Alejandro Sepúlveda fue recibido en Mega con desopilante entrevista de Neme

Un recibimiento a lo rockstar tuvo esta mañana el periodista y exhombre de “El Tiempo” de CHV, Alejandro Sepúlveda, quien en su primer día como nuevo rostro de Mega fue víctima de una desopilante y farandulera entrevista del animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, que incluso incluyó un traslado desde su casa al estudio en un móvil conducido por Rodrigo Sepúlveda.

Fue a eso de las 8:29 horas, con el matinal ya avanzado, y Karen Doggenweiler con Jaime Leyton en la pista de patinaje sobre hielo de la comuna de Las Condes, que el animador de “Mucho Gusto” anunció la estelar llegada del periodista y meteorólogo al canal controlado por el Grupo Bethia. Acompañado por el otro Sepúlveda relevante de la señal televisa: Rodrigo “Sepu” Sepúlveda.

La insólita llegada a Mega

“Estoy en Machasa. ¿Qué hago yo en Machasa, a las 8:27 de la mañana? Vengo a ver a Julio (César Rodríguez), a la Monse (Álvarez), al Rafa (Cavada), a la Mónica (Rincón). ¿Sabes a lo que vengo? Vengo a buscar a la nueva contratación de Mega. A la nueva figura de Mega, y lo estoy buscando”, inició “Sepu”, quien a bordo del “Mega Car”, se unió al apoteósico recibimiento del popular hombre de “El Tiempo”.

“¡Por favor, llévenselo! Vengo con mis cositas, mi guatero, el paragua, porque Don Jaime (Leyton) dijo que iba a llover mañana (risas). ¿No dijo eso?”, fueron las primeras palabras que pronunció Sepúlveda, dejando en evidencia que su arribo al canal ubicado en Vicuña Mackenna iba a ser el hito matinal de “Mucho Gusto”, porque incluso entre sus pertenencias tenía un cuadro de su nuevo compañero del clima. “Tengo uno en mi escritorio y otro más grande en la pieza, un póster”, afirmó.

Si su aparición en pantalla ya provocó las risas destadas en el estudio de Mega, una vez que arribó en el auto junto a “Sepu” a las instalaciones del canal, Neme no lo soltó más con una serie de incómodas preguntas respecto de sus excompañeros y rostros de Chilevisión.

“¿Oiga, va a llover o no va a llover mañana? Porque Don Jaime Leyton dice puras leseras (...) oiga, ahora le voy a pasar el número uno a usted, porque ahora es el número uno, Don Jaime es el número dos. Ese era el estacionamiento de Don Jaime, pero se lo vamos a pasar a usted”, apuntó el animador del matinal, quien se visitó de guardia del canal para darle la bienvenida a Sepúlveda en la entrada a los estacionamientos de Mega.

Ya en el estudio, las bromas fueron aumentando, y ante la sorprendida mirada del nuevo rostro del canal, Neme siguió con sus particulares consultas.

“¿Saquemos el tejido?”, inició el periodista, quien no sólo apuntó sus dardos a su nuevo compañero, sino que le preguntó a “Sepu” y Karen si alguna vez habían recibido ofertas para trabajar en CHV.

“Tienes que ir al Alerta (programa de fin de semana de Rodrigo Sepúlveda) ¿O sea, no veías al Rafa Cavada? Que malo que soy yo (...) ¿A quién te traerías de CHV acá? ¿A Eduardo Sáez, por ejemplo? A mí me encantaría trabajar en CHV, se lo digo altiro a los ejecutivos de CHV. No, es que encuentro que es un canal que es un semillero de talentos”, disparó Neme, quien encontró un incómodo “¿cómo me preguntas eso? ¿Pero por qué me hacís (sic) preguntas que yo no sé? ¿Dónde me estoy metiendo?”, de Sepúlveda, que de todos modos no detuvo al conductor del matinal de seguir insistiendo en conocer algunas copuchas de CHV.