“Hace 11 años perdí a un bebé y me quedaron secuelas”: Nidyan Fabregat se sinceró sobre la maternidad y lo difícil que fue quedar embarazada

Hace bastante tiempo que Nidyan Fabregat decidió hacer su vida alejada del mundo de la farándula y dejó de ser noticia en los medios. Sin embargo, ahora volvió a los titulares tras revelar que tiene seis semanas de embarazo.

“Para mi fue una sorpresa genial sabes. Lo deseaba con todo mi corazón aunque no creí que podía ser mamá”, comenta en conversación con LUN.

Según las palabras de la exchica reality, ella habría tenido una mala experiencia hace más de una década, cuando le dijeron que no podría tener hijos.

“Hace 11 años perdí a un bebé y me quedaron secuelas. Con una expareja intentamos tener un hijo, pero el médico me dijo que no podía. Imagínate, fue una depresión muy grande”, confesó.

Ahora, tras enterarse de su embarazado quiso hacer las cosas con cautela y decidió viajar hasta Talca para los controles médicos para no hacer público su estado, esto hasta que no estuviera segura de que todo saldría bien.

“Por eso no conté nada hasta ahora que ya es muy evidente, pero quería decirles a todos. Será una niña y la llamaré Mía por mi abuela y porque ese es su segundo nombre”, reveló la española.

Su vida lejos de las cámaras

Actualmente, Nidyan está instalada en Linares gracias a la recomendación que le hizo su exmanager, y con el tiempo conoció gente que le aportaba en su vida.

“Cuando me vine solo quería tranquilidad y acá todo ha sido muy lindo y difícil a la vez. Yo quería ser mamá y se ha dado aquí. Me gustó la tranquilidad de la ciudad y su gente. La gente me reconocía hasta cuando estaba con mascarilla durante la pandemia”, sostuvo.

Aunque ahora tiene una vida tranquila fuera de los reflectores, Fabregat estaría dispuesta a regresar a ese mundo. “Tengo ganas de volver a actuar y bailar, lo que me gusta más”, agregó la exparticipante de Pelotón.