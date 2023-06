“No me voy a hacer la lesa”: Princesa Alba pide perdón a sus fans por haber desafinado “harto” en su presentación en los Pulsar

Princesa Alba reconoció en sus redes sociales haber desafinado “harto” durante la interpretación de uno de los temas que presentó durante la transmisión de los Premios Pulsar.

Si bien gran parte del espectáculo que presentó durante la ceremonia de premiación de los Pulsar fue bien evaluado por sus fanáticas en las plataformas digitales, hubo un tema, el cover de “Supernova” titulado “Tú y Yo”, y que interpretó a dúo con Constanza Lewin y Constanza Lüer, el que provocó los cuestionamientos de algunas usuarias, quienes le criticaron a la artista nacional el haber desafinado en varias partes de la canción.

La confesión de Princesa Alba

Pese a que tales críticas fueron rápidamente denostadas por decenas de fans de la cantante, fue la propia Trinidad Riveros, la joven tras el personaje de Princesa Alba, quien hizo un inesperado mea culpa en su cuenta de Twitter a sus más de 41 mil seguidores en dicha red social.

“Sí, no me voy a hacer la lesa. La verdad, desafiné harto en ‘Tú y Yo’. Es difícil esa canción y los nervios de salir en la tele me jugaron una mala pasada”, escribió la cantante, cuyo noble y sincero gesto fue ampliamente celebrado por usuarios de la red social, quienes valoraron la honestidad de Trinidad.

“Les pido perdón porque quería demostrar el trabajo de los ensayos, pero bueno, a seguir en clases de canto. Esto es lo que amo y quedé feliz con como me salieron mis canciones propias”, cerró.

Princesa Alba reconoció en sus redes sociales el haber desafinado durante su presentación en los Premios Pulsar. Fuente: Twitter @princesa__alba.

