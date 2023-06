“Yo veré con quién pincho o cuando quiero hacerlo o no público”: Daniela Aránguiz rayó la cancha por Luis Mateucci

Hace pocos días se vio a Daniela Aránguiz pasarla fenomenal con su “amigo” Luis Mateucci. El mismo que dijo en su momento que se aburrió de buscarla, porque “está pendiente todo el día de su ex (Jorge Valdivia)”. Bueno, estas declaraciones provocaron que la “cara de cuica” manifestara que entonces no había ninguna opción de concretar algo más.

Pero al parecer la química entre los dos es mucha y se reconciliaron. Se les vio disfrutar de una noche de casino y de hecho, algo que quedó de manifiesto luego de las historias que ambos subieron este fin de semana a sus cuentas oficiales de Instagram, en las cuales quedaron plasmados los jocosos y tiernos mensajes que ambos se dedicaron en diversos momentos de su salida, en la que además estuvieron otros amigos de la pareja.

“Dame dinero pa’ pagar”, señala Aránguiz a Mateucci en uno de esos registros, el que el argentino zanja con una particular respuesta: “Tengo que pagar la luz, el agua, el gas”, antes de pasarle a la mediática una serie de fichas del casino para apostar.

¿Pero están juntos?

En “Zona de Estrellas” obviamente tocaron este tema y le preguntaron a la panelista en qué situación estaban con el argentino. Mira lo que Hizo recogió las declaraciones.

“Me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien llevarse bien. Soy una mujer soltera, me gusta entretenerme, que me apañen en el casino, que me den fichas”, dijo.

Así que rápido aclaró: “Yo veré con quién pincho o con quién no, o cuando quiero hacerlo o no público. Yo puedo tener amigos”.