“Fui testigo de cómo la miraban a huevo”: Nelson “El colombiano” Beltrán reveló cómo se hizo amigo de Carmen Gloria Arroyo

Una entrevista reveladora, en la cual abordará el inicio de su amistad con “La Jueza”, Carmen Gloria Arroyo, ofrecerá esta noche, desde las 231:00 horas, Nelson “El colombiano” Beltrán en el programa “45 minutos con”, de Megaplus.

En la oportunidad, el maquillador y asesor de imagen cafetero contará al conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, de sus inicios en la televisión chilena y cómo su relación de amistad con la abogada le permitió apreciar el menosprecio que la comunicadora ha sufrido desde su arribo la TV.

Amistad con Carmen Gloria Arroyo

Todo, luego de revelar detalles de una desconocida historia que le permitió iniciar una amistad que perdura hasta el día de hoy con la actual figura de TVN.

“Ella me dijo que no tenía ropa para un matinal. De hecho, en ese instante una de sus prendas se caía porque le faltaba un cinturón”, confesó “El colombiano”, quien en ese momento no dudó en ayudar a Carmen Gloria para salir del impasse.

“Sin dudarlo, le di el mío. Creo que eso fue lo que ella valoró de mí. Fui testigo de cómo la miraban a huevo, pero sabía que era una gran mujer”, afirmó Beltrán, quien tras su confesión inició un diálogo por videollamada con la abogada.

En el programa conducido por el “Sepu” el maquillador también abordará los nuevos estándares de belleza que predominan en la actualidad en el mundo de la moda y cuál es la importancia que se le da hoy en día al contenido por sobre los atributos físicos.