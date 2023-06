“Algunos abusaron”: Fabrizio Copano reveló el inesperado pago que recibió en uno de sus primeros trabajos

Fabrizio Copano recordó este miércoles, en entrevista con el programa “Buenas noches a todos”, sus inicios en la televisión y los insólitos sueldos que recibió en sus primeros trabajos, algunos de ellos, insólitos y “abusivos”.

Según el comediante, sus primeros acercamientos al mundo del espectáculo fueron en su infancia, y gran parte de ellos, en deplorables condiciones económicas.

“Es difícil para mí pensar bien cuando empecé a trabajar, porque creo que colinda con la explotación infantil, y segundo, porque me pasó muchas veces que yo no sabía que estaba trabajando, sino que estaba jugando”, recordó el comediante en conversación con Eduardo Fuentes.

“Me gustaba tanto que es difícil para mí establecer el límite de cuándo empecé a trabajar. Estaba con mi hermano, con mis amigos, y todos los demás”, explicó Copano, quien no tuvo problemas en reconocer los escuálidos montos que recibió por sus primeros trabajos.

“Eran 30 lucas por unos trabajos que eran para medios importantes, y que yo, como niño, los acepté”, aseguró.

La insólita revelación de Copano en TVN

De todos modos, y para el humorista, estos no fueron los peores pagos que recibió, puesto que una oportunidad un gerente de una radio le ofreció un insólito pago por sus servicios.

“Algunos abusaron, me acuerdo de una radio, donde el gerente me dijo: ‘No tengo plata, pero te puedo dar un pendrive’, y me pagó”, reveló el standupero, quien en ese momento no dimensionó el escaso valor a su trabajo. “Entonces yo era un niño, y con un pendrive con MP3, era lo mejor que me podía pasar, entonces solamente dije gracias”, agregó.