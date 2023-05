“Después se lamentan...”: Pailita repasó a Fabrizio Copano tras suicidio de Galee Galee

El cantante Carlos Rain Pailachelo, más conocido como Pailita se refirió al suicidio del cantante urbano Galee Galee, el pasado viernes 26 de mayo, ocasión donde recordó el chiste que realizó el comediante Fabrizio Copano en el pasado Festival de Viña, el cual también le provocó ganas de “desaparecer de este mundo”, producto de las burlas.

“Y aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente. Cuando fue el Festival de Viña y el otro pajarón tiró un chiste de que me comía a mi mamá, quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio porque nadie se puso en mi lugar”, recordó Pailita.

“Todos se reían, después que pasan las weás (sic) se lamentan. Quizás pa’ ustedes da risa, en el momento les da risa, pero a la otra persona no. Corten su cagada de cyberbullying”, sentenció en una historia de Instagram que después eliminó.

Su mensaje surgió tras el fallecimiento de su amigo Galee Galee, quien habría sufrido ataque en redes sociales, por conflictos con su expareja.

“Ustedes no saben el daño que están haciendo (...) córtenla, loco. Van a causar que pasen weas que nadie quiere”, escribió Galee Galee, quien murió producto de un disparo.

Ante ello, varios famosos salieron a criticar el bullying cibernético, como Coté López, Julio César Rodríguez y Karol Lucero, entre otros.

“No más bullying cibernético. No todo el mundo es capaz de soportar el odio. Q.E.P.D @galeeykzgalee”, expresó la esposa del futbolista Luis Jiménez.

El chiste Fabrizio Copano en Viña

El chiste de Fabrizio Copano surgió luego que se viralizara una imagen de Pailita dando un beso a su madre en la boca, en tono de amor puro entre madre e hijo. Sin embargo, el comediante usó foto para su rutina, dando a entender que eran pareja.

“Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos (…), andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”, dijo Copano, provocando la molestia del cantante urbano quien habría intentado agredirlo, puesto que justo estaba presente en la Quinta Vergara.