“Triste recordatorio”: Karol Lucero realizó extensa reflexión tras muerte de Galee Galee donde acusó de “hipócritas” a los haters

Karol Lucero realizó un extenso y crítico cuestionamiento a los usuarios de redes sociales luego de la muerte del cantante urbano chileno, Galee Galee, quien falleció el pasado viernes en el Hospital Félix Bulnes al sufrir una fatal herida.

Gabriel Zúñiga, el nombre real del artista de 29 años, había encendido las primeras alertas de un complejo estado de salud mental días antes de su inesperado deceso, cuando en las historias de su cuenta oficial de Instagram había denunciado espisodios de acoso virtual de usuarios luego de verse involucrado en un problema de carácter personal.

Las críticas de Karol Lucero

“Ustedes no saben el daño que están haciendo (...) córtenla, loco. Van a causar que pasen weas que nadie quiere”, publicó el artista en la red social, quien a los pocos días debió ser ingresado al recinto hospitalario donde finalmente falleció.

Fueron precisamente los comentarios en favor del cantante, de parte de cientos de fieles seguidores del artista, y otros de sus colegas del género, que quedaron impactados con la muerte de Galee Galee; que Lucero aprovechó de usar como su principal argumento para denostar “a los hipócritas” que acosaron al artista en la previa a su deceso y que, en su caso particular, le han apartado incluso de su trabajo en la televisión chilena.

“A los hipócritas: Qué extraño es ingresar a las redes sociales y leer todo tipo de mensajes, reflexiones, condolencias y palabras contra el cyberbullying a propósito de la lamentable partida de Gabriel Zúñiga, cantante urbano conocido como Galee Galee, de solo 29 años”, inició el animador, quien luego se fue con todo en contra de la gente que ha hecho de las “funas” un dañino “pasatiempo”.

“Es de conocimiento público que las ‘funas’ se han transformado en el pasatiempo favorito de muchas personas que no tienen nada mejor qué hacer que meterse en la vida de los demás. Parece algo tan común, que ya está absolutamente normalizado, pero esta intromisión va más allá. No les basta con involucrarse en lo que no les importa, sino que también se visten de jueces y juzgan a cualquiera sin tener ningún tipo de antecedente ni fundamento que avale las condenas que socialmente comienzan a través de la cancelación”, prosiguió el exconductor televisivo.

“Hoy me dirijo a ustedes, aquellos expertos y perfectos en todo, aquellos que usan máscaras virtuales y se ocultan detrás de un perfil de redes sociales. Muchas veces tan cobardes que incluso usan uno falso”, reclamó.

“Sí, estoy hablando de la gente hipócrita. Aquellos que pregonaron virtudes que no poseen, que critican a otros mientras ocultan sus propios defectos, que hablan desde la superioridad moral que nadie posee. Es triste ver cómo se mueven en la sociedad, manipulando y engañando a su antojo, inventando historias de una pequeña verdad, que agrandan para hacer ver algo como terrible, tan arcaico como las cacerías de brujas en la época medieval, así es que se comportan. Viven un en un mundo de apariencias morales, donde la autenticidad y la honestidad son meros conceptos a los que no pueden aspirar”, apuntó el mediático rostro, quien por estos días había sido objeto de críticas en las redes sociales por revelar lo que hará para su ceremonia matrimonial.

“Hoy les hablo a ustedes, los que con palabras apresuradas y juicios precipitados, condenaron a alguien que no merecía su cruel veredicto. Sin conocer la verdad y sin haber caminado en sus zapatos, pronunciaron palabras hirientes que hundieron a Gabriel”, remarcó.

“Y ahora, enfrentamos una pérdida irreparable. No se dieron cuenta de que sus mensajes llevaban un peso inmenso, que podían romper el espíritu y devastar la vida de alguien. No se percataron de que detrás de la fachada del cantante que juzgaron sin piedad, había un ser humano, con emociones y vulnerabilidades, luchando contra sus propias batallas invisibles. Hoy enfrentamos el dolor de una nueva pérdida, de una persona que no pudo soportar el peso de sus acusaciones en redes sociales. La persona a la que juzgaron sin saber ni conocer decidió poner fin a su sufrimiento, llevándose consigo la inapelable ‘funa’ social”, acusó Karol.

“Es un triste recordatorio de la importancia de ser cautelosos con nuestras palabras y de la necesidad de recordar que detrás de cada historia hay dos versiones y un ser humano que merece ser tratado con dignidad y respeto. Nunca sabremos qué batallas están librando en silencio, qué demonios acechan en sus mentes y cómo podrían reaccionar ante una situación como esa”, reflexionó el mediático exanimador de programas juveniles, quien acusó a los acosadores virtuales se sentirse “todos inocentes”.

“Ahora todos son inocentes, están contra el bullying y acoso virtual, luchan con consignas en sus stories y perfiles; pero al revisar su historial vean todas las veces que han destrozado a alguien que ni siquiera conocen, burlándose y deseándole lo peor simplemente porque sí. Al menos si disfrutan hacerlo, háganlo con alguien condenado por la justicia, con delitos y crímenes evidentes. Estoy seguro que hay muchos donde inmiscuir su morbo y atención”, apuntó.

“Aprendamos de esta trágica lección y busquemos en nosotros mismos la compasión y la empatía. Asumamos la responsabilidad de nuestras palabras y consideremos el impacto que pueden tener nuestras palabras y consideremos el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Pensemos dos veces antes de juzgar, y si no conocemos la verdad, recordemos que es mejor guardar silencio y ofrecer apoyo en lugar de la condena. Hoy lamentamos la pérdida de un personaje público, pero muchos otros han partido y ni nos hemos enterado. ¿Estas cosas deben ocurrir para que cambiemos de actitud? La respuesta es lógica y basta con recordar que tenemos el poder de cambiar. Podemos elegir ser más comprensivos, más empáticos y más conscientes de las palabras que decidimos compartir y viralizar. Porque, en última instancia, todos somos responsables de construir una sociedad donde el respeto sea el núcleo de nuestras interacciones”, finalizó.