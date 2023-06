Eduardo Fuentes reveló que fue víctima de un asalto en el centro de Santiago: “Me comí un lomo ‘asaltado’, me cogotearon”

Eduardo Fuentes sorprendió a sus compañeros del matinal “Buenos días a todos” con una inesperada revelación, en la que les contó que en una reciente visita al centro de Santiago fue víctima del robo de su billetera.

Pese a lo delicada de la situación, Fuentes evitó causar preocupación entre sus colegas del programa de TVN, a quienes reveló el incidente durante el bloque de cocina a cargo del chef Agustín.

El asalto a Eduardo Fuentes

En el momento en que el cocinero entregaba los ingredientes de la preparación de un lomo saltado y explicaba por el tipo de carne utilizada en dicho plato, Fuentes aprovechó la ocasión para hacer la revelación.

“La carne de vacuno sube y baja, pero tiene variedades. La receta en sí es lomo saltado, no salteado, porque vas saltando el sartén, eso es”, explicó el chef, quien junto a los demás integrantes del panel del matinal quedó de una pieza al escuchar el relato, medio en serio y medio en broma, de Fuentes.

“Yo la otra vez fui al centro y me comí un lomo ‘asaltado’. Eso sí, me cogotearon, me quitaron la billetera”, dijo el periodista, quien luego le puso más seriedad a su incidente. “No, en serio, no es broma, me pelaron la billetera”, reconoció.

Como su intervención la hizo en tono de broma, al final, sus compañeros en el estudio del canal público sólo atinaron a señalarle que su comparación entre “lomo saltado” y “lomo asaltado” no fue de las más afortunadas.

