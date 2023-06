“Enamorado de ti, desde siempre”: El nuevo audio de Marcelo Ríos a Daniella Chávez

La modelo Playboy Daniella Chávez liberó un segundo audio donde se escuchan las fuertes declaraciones que Marcelo Ríos le realizó a corazón abierto. Si en el primero, la invita a pasar una noche con él, en este nuevo registro le declaró todo su amor.

Así lo dio a conocer la influencer desde su cuenta de Tik Tok, con el título “El Chino dice que está enamorado de mí!”.

“Yo te voy a dar...La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Entonces, te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue... como son. Aparte que... enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar. Entonces, me encantaría ayudarte, en la huea que estai haciendo y ná, yo te doy la entrevista”, se escucha en el audio.

El día anterior, luego que Daniella Chávez filtrara el primer audio, Marcelo Ríos en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez explicó que el intercambio de mensajes con la modelo fue mutuo y que incluso ella le había mandado un coqueto video.

[ “No sé si el marido sabe todo esto”: Chino Ríos reveló los detalles de la conversación subida de tono con Daniela Chávez ]

Debido a los descargos del ex número uno del mundo, Daniella recalcó que el Chino le realizó su propuesta íntima solo días atrás, durante su reconciliación con Paula Pavic.

[ “Me pide una noche junto a él”: Daniella Chávez mostró audio de ‘Chino’ Ríos realizándole feroz propuesta indecente ]

“Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Jajaja no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes”, escribió Chávez en su cuenta en Twitter.