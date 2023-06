“No sé si el marido sabe todo esto”: Chino Ríos reveló los detalles de la conversación subida de tono con Daniela Chávez

Luego de que saliera a la luz los mensajes y audio que envió el “Chino” Ríos a la influencer Daniella Chávez, y que el propio extenista afirmara que era real. La periodista Cecilia Gutiérrez reveló en un live de Instagram las nuevas declaraciones de Ríos, donde este entregó mayores detalles del intercambio de mensajes con la playmate chilena.

“Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista”, señaló la influencer en un tweet.

A raíz de esto el ex número 1 del mundo volvió a arremeter contra la modelo y quiso dar su versión sobre los supuestos mensajes privados. En conversación con Cecilia Gutiérrez donde aprovechó de desmentir algunos dichos de la influencer, Ríos aseguró que ella se comunicaba con él, y que aparte de enviarle videos lo invitó a “comer a Miami”.

“Qué lata tener que hablar por primera vez contigo y tener que aclarar una estupidez”, partió diciendo Ríos. “No sé si leíste o vas a leer los mensajes que te mandé que esta señorita me mandó a mí, donde estoy desmintiendo muchas cosas que ella ha dicho: como que nunca habló conmigo o que nunca me invitó a comer a Miami y que hace mierda a sus mismos compañeros de trabajo”, continuó lanzando.

“Qué lata, aparte, que haya dicho que me va a funar... quizás se funó ella misma (...) Tampoco sabía que era casada, jamás me lo dijo, no sé si el marido sabe todo esto, quizás se va a enterar ahora que ella me escribía, me mandaba videos, que me invitó a comer, eso es problema de ella”, afirmó el extenista.

Según las declaraciones que reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, Ríos le señaló que de no ser por la revelación que hizo la propia influencer, él tampoco se habría “ido de tarro” y que le dolía que Chávez le dijera que lo iba a funar.

“Cuando uno tiene conversaciones con alguien, sea quien sea, son privadas. Nunca se me hubiera ocurrido, si no me hubiese hecho esto, decir que se quiere cagar a los compañeros, que hagamos algo en conjunto... no lo haría, cómo voy a filtrar videos, mensajes o fotos si son cosas privadas. Se dio vuelta la tortilla y lamentablemente tiene que ser así”, afirmó.

Finalmente, el “Chino” aclaró que junto a su esposa Paula Pavic están en un buen momento y que están tratando de retomar su relación. “Todos hemos tenido crisis en los matrimonios, lamentablemente la mía fue pública, pero estamos tratando de salir adelante por los niños, por nosotros, porque estamos solos en Estados Unidos y hasta ahora estamos súper bien”, concluyó.