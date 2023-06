Marcelo Ríos responde a funa de Daniella Chávez por invitación a pasar “una noche junto a él”

Tras la funa monumental que Daniella Chávez realizó contra Marcelo Ríos, por invitarla a pasar “una noche junto a él” a cambio de darle una entrevista, el extenista rompió el silencio sobre el polémico audio y aclaró que nunca la quiso hacer sentir como una “prostituta”.

Fue en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez donde reconoció que le mandó el mensaje a la conejita Plaboy, pero que habría sido “en tono de juego”.

[ “Me pide una noche junto a él”: Daniella Chávez mostró audio de ‘Chino’ Ríos realizándole feroz propuesta indecente ]

Según contó la panelista de Zona de Estrellas y editora de espectáculos de Publimetro, Chino Ríos no estaba para nada de contento con la filtración del mensaje.

“Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real”, sostuvo Cecilia, quien luego añadió: “Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”, consignó Página 7.

“Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti’”, continuó el extenista.

De hecho, Chino Ríos manifestó que una vez que Chávez le informa que lo hará público, él le responde: “Puedes hacer lo que quieras, pero esa no fue mi intención”.

¿Cuándo envió el mensaje Marcelo Ríos?

“Lo que dice Marcelo es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic. Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que esta es una funa por querer hacerle daño, y que no tiene otro fin”, concluyó la periodista de Zona de estrellas.

Sin embargo, en el programa “Sígueme y te sigo”, Daniella Chávez aseguró que el mensaje fue enviado el sábado 17 de junio, días después que Marcelo y su esposa reaparecieran besándose, tras hablar de separación.

[ Marcelo Ríos comparte video de románticos besos con su esposa: habían anunciado divorcio ]