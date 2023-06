“Me llegaron propuestas de tres futbolistas chilenos”: Marlen Olivari reveló que le ofrecieron “lo que se te antoje”

En el último capítulo de Tal Cual estuvo de invitada Marlen Olivari, quien como todos los jueves se une a la conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, los animadores que estaban comentando las propuestas que el ‘Chino’ Ríos lre realizó a través de WhatsApp a Daniella Chávez.

En ese momento la Quintrala le preguntó a la exchica Morandé si alguna vez le realizaron una propuesta “indecente” parecida a la que recibió la conejita Playboy chilena.

De inmediato Marlen recordó sus mejores tiempos en la televisión cuando “Me llegaban cartas, me llegaban tantas cosas (...) que querían salir conmigo, cosas anónimas, ramos de rosas gigantes con una cosita escrita. ‘Muero por ti’, ‘te voy a amar por siempre’, no sé, qué salgamos, ‘me gustaría conocerte’, ese tipo de cosas”, partió contando.

“Lo que tú quieras”

Sin embargo, no pasó mucho para que Olivari confirmara que las propuestas que recibió fueron mucho más allá y provinieron de personajes bastante conocidos.

“Me llegaron tres propuestas de tres futbolistas chilenos en esa época, pero no voy a decir quienes son”, aseguró. Pese a ello contó que “dos fueron por mensaje de WhatsApp y el último ocurrió cuando yo ya había conocido a Luciano (su pareja actual)”.

Luego continuó su relato de la última propuesta que recibió: “Yo estaba en un estelar de televisión, él es extremadamente famoso, lo admiro muchísimo”.

La modelo contó que estaba en su camarín alistándose para participar del programa, cuando alguien golpeó a su puerta y lo hizo pasar. “Me dice ‘Marlen yo soy íntimo amigo de tal futbolista y me pidió que hablara contigo porque ha estado toda la vida enamorado de ti. Él pregunta si puedes ir a donde él está, porque le encantaría conocerte, tú eliges lo que tú quieras, lo que se te antoje una casa o apartamento”.

Marlen dio a entender que el futbolista famoso le estaba ofreciendo una noche de pasión en el lugar que ella quisiera y donde se le ocurriera. Pero ella rechazó la idea respondiendo “discúlpame, agradezco, dile que mil gracias, que lo admiro un montón, pero de verdad yo soy una mujer comprometida”.

Según Olivari, el hombre le insistió que ella podía elegir dónde y cómo juntarse con el deportista. “lo que se te antoje en la vida. Me dijo que él estaba enamorado desde siempre, que yo era el sueño de toda la vida, que muere por mi”.

Pese al ofrecimiento, la modelo desistió, porque “yo creo que una también puede responder de manera elegante, el joven que habló conmigo y que venía de parte de él, la verdad que me pidió disculpas por lo que me iba a decir. Pero él me tenía que enviar el mensaje. Igual él estaba como nervioso”, cerró ante la impresión de los animadores de Tal Cual.

