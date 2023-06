Fran García Huidobro reveló el consejo que le dio a Benjamín de “Gran Hermano” tras discusión con su mánager: “Nunca tengas un…”

En un tenso debate televisivo esta semana, Fran García-Huidobro, reconocida presentadora chilena, se enfrentó a Danilo Rodríguez, mánager del primer eliminado de “Gran Hermano” Chile, Benjamín Lagos.

Todo partió cuando la “dama de hierro” le preguntó a los familiares del exparticipante sobre su ausencia en la Gala de Eliminación: “¿Ustedes por qué no vinieron anoche? ¿Dónde estaban anoche? nadie”, les increpó la opinóloga.

“Nosotros vinimos cuando importaba y no nos mostraron”, le respondió Danilo Rodríguez, mánager de Benjamín. Más tarde le lanzó: “Espantante a la familia y no quiso venir, mandaste a otra mamá al psicólogo. Son personas de 22 años y los papás sufren mucho cuando ella habla de esa forma (...) Dedícate a hablar con más cariño de los participantes”.

Con su personalidad directa que la caracteriza, Fran le respondió a Rodríguez: “Los participantes que entran a un reality hay una razón por la que son mayores de 18 años. Diana. Te lo voy a hacer corta. Me quedan 4 meses de trabajo aquí porque no estoy en la placa de eliminación de ningún capítulo, y no voy a estar discutiendo con los familiares de los eliminados cada vez que vengan”.

Estos días se han mostrado las repercusiones de la discusión. Y en una reciente entrevista con el diario LUN, Fran García-Huidobro reveló mayores detalles detrás de cámaras de este enfrentamiento televisivo. Expresó que cuando Rodríguez comenzó a atacarla, supo cómo responder gracias a su experiencia en el medio. “Cuando veo que el tipo saca su caballería, dije ‘ah, es Primer Plano’”, comentó, refiriéndose a un programa de farándula conocido por sus polémicas.

“Yo estoy diseñada para responder y me pareció todo muy chanta. Evidentemente tenía el discurso preparado porque la mocha le sirve más a él que a mí. Parece que el que quería entrar a Gran Hermano era el mánager”, añadió la opinóloga.

Incluso, Fran señaló que le compartió un sabio consejo a Benjamín Lagos tras el tenso momento en el programa. “De hecho, detrás de cámara cuando terminó el programa, le dije a Benjamín ‘nunca tengas un mánager que quiere ser más famoso que tú’”, le lanzó sin pelos en la lengua.

“Vi que la pelea no iba para ninguna parte y no quise continuarla. Como dije, no tengo tiempo para andar peleando cada vez que vengan los familiares o mánager de los participantes. Esto es tele en vivo y me encanta porque pasan estas cosas que no son editables”, concluyó la presentadora.