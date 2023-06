Catherine Mazoyer recibe propuesta de matrimonio en Buenos Aires a seis meses de iniciar su relación: “No atinaba, sólo lloraba”

Catherine Mazoyer entregó este jueves detalles de la inesperada y emotiva propuesta matrimonial que le hizo en Buenos Aires su actual pareja, el médico Raúl Rivera, con quien inició una relación sentimental hace poco menos de seis meses.

En conversación con lun.com, la actriz recordó la sorpresiva petición, que se dio en el contexto de un viaje relámpago que le propuso realizar a la nación transandina su ahora novio.

La propuesta a Catherine Mazoyer

“En tan poco tiempo me cambió la vida, todavía no me la creo (...) nosotros festejamos el cumplemés el 22 y a él se le ocurrió partir a Buenos Aires. Después de la cena íbamos caminando por el puente (de la Mujer), se detiene, saca del abrigo la cajita con el anillo y me pregunta: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Yo no atinaba, sólo lloraba. Estábamos los dos demasiado emocionados y desde ese momento nos afiatamos mucho más”, contó Mazoyer.

“La petición tenía que ser en un lugar que en el recuerdo perdurara. Lo que se ve desde ahí es muy bonito y engrandece un momento que en sí mismo es tremendamente importante”, explicó, por su parte, el flamante novio de la actriz.

“Nos hemos conocido mucho, ya que prácticamente nos vemos todos los días y realmente creo que nos llevamos increíble. Aquí hay un amor profundo y pese a que somos de mundos distintos, cada uno enriquece al otro”, prosiguió Rivera.

El enlace, por cierto, le dio un nuevo aire a Catherine, quien no dudó en destacar en su entrevista con el medio de circulación nacional las virtudes de su futuro marido.

La impactante confesión de abuso de Catherine Mazoyer en “La Divina Comida”

Sebastián Carter: “Yo nunca le fui infiel a Catherine Mayozer”

“Con él me pasó algo muy especial, porque nunca había pensado en casarme (...) no llevamos mucho, unos cinco o seis meses, pero nos llevamos muy bien. De hecho, nuestros hijos decidieron que teníamos que pololear. Mi hija se conocía con su hijo menor porque eran compañeros de curso y empezamos a hacer actividades juntos, como ir al teatro o al cine. Fue súper bonito”, señaló Mazozyer, quien más allá de reconocer la rapidez de su compromiso, ya planifica dónde irse a vivir pronto con su pareja y la fecha de su matrimonio.