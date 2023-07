Guarello reafirmó su alejamiento de Twitter: “Ese tipo de mie... que se mueve en ese mundo, son puras mentiras malintencionadas”

Juan Cristóbal Guarello ratificó este fin de semana su aversión al uso de Twitter, red social de la que se alejó en 2010, pero en la que este último tiempo ha sido protagonista en más de alguna ocasión debido a sus críticos comentarios deportivos replicados por usuarios de la plataforma.

Fue en el contexto de una entrevista ofrecida este sábado a theclinic.cl, para promocionar su más reciente obra literaria, el libro “Un muerto en el camarín” (editorial Zig-Zag), donde el rostro de Canal 13, Direct TV y radio Agricultura dejó en claro su distanciamiento de la red propiedad de Elon Musk, que a su juicio aporta poco o casi nada al debate de fondo en el país.

¿A quién le vas a responder ahí? Hacer eso en redes sociales realmente es una pérdida de tiempo. De repente publican (en Twitter) realmente mentiras y falsedades. — Juan Cristóbal Guarello

Juan Cristóbal Guarello

“Ya estoy acostumbrado, entiendo cómo funciona. Toman algo, le meten mucha levadura, lo exageran mucho y después, cuando lo lees, incluso el texto ya no tiene nada que ver con el título. Evidentemente esa maquinaria de acción de ‘personajes vendedores’ no tiene mucha utilidad y es muy vacía”, recalcó el periodista, quien en mayo de este año fue apuntado falsamente como el autor de un tweet en contra del Gobierno por sus eventuales vínculos a los grupos de barristas nacionales que provocan desmanes en los estadios.

“Está circulando un supuesto Twitter mío donde yo opino del tema y ataco al Gobierno. Yo no uso redes sociales para esos efectos (...) es completamente falso. Hay aprovechamiento político”, se defendió en aquella ocasión el periodista en su plataforma de Canal 13.

Esos temas son los que tienen a Guarello muy alejado de dicha red social y con una opinión lapidaria respecto de quienes la usan.

"Un muerto en el camarín", el más reciente libro publicado por el periodista Juan Cristóbal Guarello. Fuente: Instagram @zigzageditorial.

“Yo no tengo Twitter desde 2010. Twitter parece que viene en bajada, pero si tú lo ves, no existe. Tú, perfectamente, puedes prescindir de todas las redes sociales aunque estén publicando las cosas más desquiciadas, a menos que sea un escándalo muy grande. Pero en cosas medianas o menores, tú cuentas el hecho y ni prospera”, agregó el periodista, quien se mantiene firme en su postura de siquiera responderle a sus eventuales y desconocidos detractores.

“¿A quién le vas a responder ahí? Hacer eso en redes sociales realmente es una pérdida de tiempo. De repente publican realmente mentiras y falsedades”, señaló.

“¡Cayó la guillotina! No jugó más”: Juan Cristóbal Guarello reveló el motivo de porqué Darío Lezcano no es considerado en Colo Colo

“Trataron de buscarme todos los cadáveres que pudieran”: el potente adelanto de Juan Cristóbal Guarello de su prometido descargo contra Cagigao

“Justo estaba viendo que me llegó en Instagram una cosa que publicaban del alcalde (Daniel) Jadue, que decían que le había bailado a (Augusto) Pinochet. Resulta que ponían una imagen de Pinochet en el Festival de Viña de 1975, y a Jadue bailando en 1987. O sea, habían 12 años de diferencia entre esas dos imágenes. No es por defender a Jadue, pero ese tipo de mierda que se mueve en ese mundo son puras mentiras malintencionadas”, enfatizó, no sin antes ofrecer otro ejemplo para demostrar la mala onda que impera en las redes sociales.

“Pudo haber hablado”: Juan Cristóbal Guarello se sincera y apunta a Jean Beausejour por culpa de Francis Cagigao