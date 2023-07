Francesca Conserva tomó una decisión extrema tras enojarse en pantalla

Después de quejarse amargamente porque literalmente nadie la “pescaba” en el programa, Francesca Conserva tomó una drástica e hilarante decisión con respecto a su participación en el programa Claudia Conversa de TV+.

“La Fran se enojó, porque no tiene sección, en el fondo, siente que está acá solo por ser mi hermana, y que no tiene mérito”, comenzó diciendo en el programa la animadora, Claudia Conserva.

“Entonces me dijo: ‘Ya que no me dan nunca la palabra, y no puedo conversar, voy a ser como una de esas estatuas humanas que no hacen nada, pero que si les lanzas una moneda, se mueven’”, añadió la ex Miss 17.

Por lo mismo, Francesca tomó la decisión de no emitir ninguna palabra durante el programa, y solo reaccionar con movimientos de su cuerpo, cuando el Dj del programa pusiera ciertos sonidos.

Por lo mismo, la hermana de Claudia ingresó al estudio disfrazada de ninja, con una máscara que solo dejaba ver sus ojos.

“Va a estar más callada que velorio de mimo”, dijo la voz en off Gilberto Gil, según consigna Página 7.

De todas maneras, la curiosa dinámica no salió como esperaban, ya que Claudia no pudo contener la risa. “Fran, yo creo que no es buena idea”, le advirtió más tarde.

De hecho, finalmente Francesca se integró de forma normal al panel. Afortunadamente, esta vez sí tuvo tiempo para mostrar su sección de curiosidades en Claudia Conversa.

