Igor Lichnovsky desafió al Pastor Soto a un épico combate al estilo de ‘La Velada del Año’

El defensa chileno Igor Lichnovsky sorprendió a todos en las redes sociales con una llamativa propuesta. Inspirado por el éxito de “La Velada del Año 3″, un evento de boxeo organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, Lichnovsky se ofreció para protagonizar un combate con el polémico fanático religioso Pastor Soto.

La tercera edición de “La Velada del Año” tuvo lugar el pasado fin de semana y reunió a diversas personalidades del mundo de internet en emocionantes peleas de boxeo. El Wanda Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, fue abarrotado por el evento, superando el récord mundial de visualizaciones en Twitch.

El impacto generado por esta ocasión fue tan grande que varios influencers chilenos comenzaron a considerar la posibilidad de organizar un evento similar en su país.

Dylantero planteó a sus seguidores: “Y bueno. ¿Acá a quien le gustaría ver en un ring en Chile? porque se podría armar”. Lichnovsky no tardó en responder de manera audaz: “Yo me ofrezco vs el Pastor Soto”, refiriéndose al reconocido líder evangélico y polémico personaje del país.

La respuesta del defensor de Tigres generó un gran revuelo en las redes sociales y captó la atención del público. El momento, que quedó registrado en diversos medios digitales, se viralizó rápidamente, alimentando la expectativa sobre un posible enfrentamiento entre el futbolista y el Pastor Soto.