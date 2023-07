La confesión de Priscilla Vargas sobre su actual relación con ex pareja: “Eso ha ayudado...”

La querida animadora del matinal Tu Día, Priscilla Vargas, se refirió recientemente a la relación que mantiene con sus exparejas, y además contó algunos detalles sobre cómo ha manejado la separación. Ignacio Gutíerrez sometió a nuestra conductora Priscilla Vargas a una pregunta al estilo del “El Purgatorio”, nuevo programa prime de Canal 13.

Gutiérrez le preguntó si alguna vez había revisado las redes sociales de sus exparejas, Priscilla confesó que lo había hecho con todas ellas. “Sí, a todos”, admitió sin titubear. Sin embargo, enfatizó en que no mantiene contacto con ninguno de sus ex, dejando claro que para ella, “el ex es ex, no amigo”.

Priscilla Vargas Nacho Gutiérrez le hizo íntima pregunta al estilo de 'El Purgatorio'. Captura de pantalla

La animadora explicó que no siente la necesidad de comunicarse con sus exparejas, ya que considera que toda la información relevante sobre sus vidas podría encontrarla en redes sociales. Además, destacó un factor que ha facilitado la separación: “Lo que pasa es que con mi ex no teníamos amigos en común, y eso ha ayudado a separar aguas”.

Durante la entrevista, Priscilla reveló que a menudo les cuenta a sus hijas historias de cuando estaba enamorada, mencionando un episodio en el que no pudo asistir a una fiesta con un chico que le gustaba durante tres años. “Si un día ustedes no pueden ir a una fiesta y el chico que les gusta está ahí, no se va a terminar el mundo. De hecho, puede ser una oportunidad, aunque sufran”, les explicó a sus retoñas.

Finalmente, Priscilla compartió una divertida anécdota sobre mostrarles a sus hijas una fotografía de ese antiguo amor. “Me dijeron: ‘¡Wow, no te tenía tanta fe!’”, concluyó entre risas.

