Madre de Tomás González entregó sincera opinión sobre la pareja de su hijo: “Yo creo que…”

Tomás González, reconocido gimnasta chileno, fue el invitado estelar en el programa De tú a tú, donde compartió momentos íntimos y emocionantes con el presentador Martín Cárcamo. Pero la presencia más especial de la noche fue su madre, Marcela Sepúlveda, quien reveló detalles sobre la infancia de Tomás y su pasión por la gimnasia.

La madre de Tomás González recordó cómo descubrió el talento de su hijo desde muy temprana edad. “Cuando llevaba a los niños a acompañarme a las competencias, Tomás miraba y miraba, tenía 2 años, y llegando a la casa hacía esos mismos ejercicios que yo había estado un año enseñándoles a las niñas. Como soy profesora de gimnasia caché que él tenía una habilidad innata y era muy enfocado”, compartió emocionada en De tú a tú.

Incluso desde el jardín infantil, Tomás manifestó su amor por la gimnasia. “Cuando iba al jardín infantil le preguntaron qué quería ser cuando grande y él hizo en plasticina con sus manos a un niño haciendo una rueda con colchoneta y le dijo a la tía ‘cuando grande quiero ser gimnasta’. Tenía 4 años”, reveló orgullosa la madre de Tomás.

[ LEE TAMBIÉN: “Se murió ese Tomás de alto rendimiento, ya no va a volver”: La nueva vida de Tomás González ]

Según contó la madre de Tomás, la pasión de su hijo por la gimnasia era tan grande que incluso decidió llevarlo a un psicólogo. “Lo llevé porque andaba todo el día con la gimnasia, y me dijeron que él no compite con los demás, que la gimnasia es lo que lo mantiene vivo, lo hace por convicción por él y para él. Entonces ahí entendí que tenía que apoyarlo no más”, añadió Marcela Sepúlveda.

Entre lágrimas de emoción, la madre de Tomás González comentó sobre los altibajos que han acompañado la carrera de su hijo. “Si hoy tengo que evaluar los momentos tristes y felices, pienso que el 85% fueron tristes y amargos. Pero el 15% es lo que queda hoy, verlo en los Juegos Olímpicos celebrando después de saltar. Ese momento borra todo el resto”, expresó con gran emoción.

Ante la posibilidad de que Tomás González se retire del deporte, Marcela Sepúlveda afirmó: “La más feliz soy yo. Lo veo disfrutando de cosas que ni soñó, lo veo feliz y sonriendo. Él decidió ser gimnasta, hacer una carrera larga y bonita, pero estoy cansada también”, admitió.

En relación a la vida sentimental de su hijo, la madre de Tomás González dejó en claro su aprobación y alegría. “Yo creo que esto no es un proyecto, ya es una realidad. Estamos todos súper contentos, su pareja es una bellísima persona”, afirmó con una sonrisa en De tú a tú.

En la misma entrevista, el gimnasta señaló que actualmente se encuentra “full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho”, confesó en el programa de Canal 13.

[ LEE MÁS: Tomás González en modo in love: “Estoy full enamorado. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente” ]