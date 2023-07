“No desperté en la mañana y se me ocurrió”: Thais Jordao dio más detalles del quiebre con Iván Núñez y la decisión de vivir cerca de su ex

Thais Jordao, la última pareja estable del periodista y rostro de TVN, Iván Núñez, reveló este martes nuevos antecedentes de los motivos del quiebre sentimental con el comunicador y que hace dos semanas hizo público en sus redes sociales.

En entrevista con lun.com fue que la brasileña reconoció además las razones del porqué, tras la separación, decidió irse a vivir cerca del lector de noticias de 24 Horas, principalmente, para mantener al hijo de ambos “cerca de su padre”.

La ruptura de Thais con Iván Núñez

“Estoy tratando de descansar mi cabeza. Cerré mi Instagram desde que hablé de la separación porque había gente rara y perfiles falsos. Quiero estar lejos de las redes sociales y de la farándula. Estoy buscando un poco de paz”, indicó la empresaria en el medio de circulación nacional, quien por estos días sólo está enfocada “en generar plata”, y no involucrarse con otras personas. “Nada de hombres”, dice.

“Ni siquiera abro las solicitudes de mensajes por Instagram . No me interesa”, señala Thais, quien asegura que con Núñez “no hemos peleado”.

“Nos separamos, pero nosotros no hemos peleado. Es algo que ya habíamos hablado hace tiempo. No desperté en la mañana y se me ocurrió”, afirmó la brasileña, quien por estos días reside en una propiedad cercana al periodista.

“Tenemos un hijo y él me ayuda con el niño. Se sabe que Iván es mi único soporte en Chile. Hay momentos en que necesito hacer una reunión de trabajo fuera del horario y lo llamo. El sábado tuve una producción de eventos y él se quedó con el niño. Él sigue yendo al mismo jardín y el papá siempre está aquí. No hay mucho drama”, aclara Jordao, quien luego de dos semanas distanciada sentimentalmente de su expareja reconoce estar “bien, me siento tranquila”.

“No soy una persona de muchos amigos. Me comunico con mi familia, que son las personas más próximas a mí y mi hermana viene en dos semanas más”, explica la brasileña, quien descarta regresar a su país luego de ratificar el quiebre con el periodista.

Compromiso con la paternidad de Iván Núñez

“Jamás separaría a mi hijo de su padre (...) soy la mejor ex del mundo. No hablaría ni bien ni mal de él”, expone Thais, quien se mostró distante a la opción de retomar la relación con Núñez.

“Estamos tranquilos, pero de verdad no quiero hablar de esas cosas. Estoy un poco cansada de la farándula, que es un tema muy dañino. No tengo interés de estar ahí. No persigo eso. Yo no sabía que él era público cuando lo conocí como turista porque el mercado chileno en Brasil no existe. A mí me gusta una vida más tranquila, sin mucha gente mirando ni contar mucho detalle de mí”, aclaró la brasileña, quien insistió en que su distanciamiento de la TV es tal que ni siquiera “participaría en la televisión, no tengo interés”.