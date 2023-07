“Sólo sé que es moreno”: Vanessa Daroch predice que un jugador chileno en el extranjero se retirará este año al sufrir una fractura

Una sorpresiva y terrible predicción entregó este martes la tarotista Vanessa Daroch, quien en el programa “La hora de jugar”, de Mega, aseguró que en los próximos “tres o tres meses y medio” un futbolista chileno que juega en el extranjero deberá retirarse obligadamente del fútbol debido a una fractura que sufrirá durante un partido con un equipo que usa una camiseta “azul y rojo, en listones”.

La trágica predicción de Daroch dejó de una pieza a los conductores del espacio de concursos del canal controlado por el Grupo Bethia, Joaquín Méndez y María José Quintanilla, quienes no dieron crédito a la revelación de Vanessa.

Tragedia en el fútbol chileno

“Veo mucho, mucho dolor de parte de este jugador. Dolor físico, no dolor sentimental, ni de separación, no. Yo creo que a esto le podría dar como máximo tres meses, tres meses y medio”, aseguró la tarotista, quien auguró una gran conmoción en el país luego de conocerse del diagnóstico que recibirá el deportista luego de lesionarse.

“Es como una predicción, va a ser este año, pero no va a ser mañana. Pero sí, lo que yo veía, era mucho dolor y no era dolor muscular, era dolor -no sé cómo explicarlo, los kinesiólogos me van a matar- como por hueso, no por músculo. No es como un desgarro, es como una fractura”, prosiguió su estremecedor relato la astróloga.

Vanessa Daroch realizó la revelación esta tarde en el programa "La hora de jugar". Fuente: Instagram @vane_daroch.

“Hay un jugador, y sólo sé que es moreno, pero lo que me mostraba no eran rasgos sino color, ya”, explicó Daroch, quien sólo se aventuró a descartar a una sola de las actuales figuras de la Roja.

“Podría lanzarme como a descartar a Arturo Vidal, porque me habría aparecido como seña su pelo, yo no distinguía el pelo como él se lo peina”, afirmó la tarotista, que sentenció que tamaña fractura le costará el retiro al deportista.

“Es una lesión que hace que este jugador, bueno, se va a lesionar, veo fractura. No veo algo arreglable con kinesiólogo y masajes. Cirugía y todo, y el retiro del fútbol. Y eso nos va a dejar como ‘guau’. Así que, a cuidarse todos porque sé que es moreno, sin barba, tenía la cara lavada, moreno, no vi este penacho de Arturo (Vidal), pero es que pueden ser muchos. Que me perdonen que ‘cómo no dice (el nombre)’. Entiendan que hacer una predicción es súper difícil, hay que entender todas las señales”, evidenció.

“Esto es retiro, es como que te van a decir: ‘¿Sabes qué? No vas a poder seguir’. La cantidad de pernos, terapia, no, es retiro. Y claro, los va a tocar a todos, porque para mí, que no sé de fútbol, igual cuando veo partidos entiendo”, reafirmó Daroch.