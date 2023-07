“Tenemos tres fechas para celebrar”: periodistas de TVN decidieron dividir sus festejos de aniversario de bodas

Los periodistas de TVN, Andrea Aguilar y Kevin Felgueras, entregaron detalles respecto de la particular decisión que ambos tomaron de conmemorar en tres ocasiones su aniversario de boda, principalmente porque su enlace matrimonial se realizó en varias instancias.

En conversación con lun.com, en el caso de la editora de la sección Internacional del canal público; y a través de sus redes sociales, en el del reportero del Congreso Nacional, ambos detallaron los motivos de sus celebraciones.

Sobre nuestra historia: hay muuuchos (sic) detalles que no alcanzan en esas (entrevista en LUN) ni estas líneas (su Instagram), pero que felices les podemos ir contando si nos preguntan. — Kevin Felgueras

El triple festejo de los periodistas de TVN

“Nos casamos en febrero de 2019 por el civil en Chile. Como soy católica, nos volvimos a casar el 30 de junio de ese mismo año ante un sacerdote en Bogotá. Y como mi marido es cristiano, tuvimos una boda con un pastor el 6 de julio de 2019 en Chile, así que tenemos tres fechas para celebrar, jajajá”, reconoció Aguilar, colombiana de nacimiento, y radicada hace ya cuatro años en Chile luego de establecerse junto a su marido en la capital.

“Yo soy de Bogotá”, cuenta la periodista, quien conoció a Felgueras, reportero que ha sido protagonista de variados encontrones con autoridades públicas en su labor en el Parlamento, en 2017, cuando ambos se desempeñaban en otros medios (radios Caracol y ADN), y el profesional viajó a Cali para “cubrir una cumbre de la Alianza Pacífico y se le ocurrió llamar a Andrea para conocerse en persona”, según consigna el medio de circulación nacional.

[VIDEO] “¡Basta!”: Periodista de TVN se desahogó en vivo por comportamiento de parlamentarios chilenos

Kevin Felgueras fue pateado por parlamentario: diputado René Manuel García solicitó disculpas al periodista de TVN

“Se encuentra a hora y media por avión, pero a más de 12 horas por carretera. Era imposible encontrarse en ese momento”, dice la periodista, quien se encantó de Kevin gracias a gestos, como el llamarla en Navidad.

“Yo dije ‘qué bonito el gesto’ y se lo devolví en Año Nuevo (...) tuvimos química”, prosigue Aguilar, quien finalmente inició su pololeo con el colega chileno en 2018, luego de un viaje de ambos a San Pedro de Atacama.

“Nos comprometimos y llegamos a la conclusión de que mejor nos instaláramos en Santiago. Llegué a inicios de 2019 y nos casamos en febrero ante pocas personas”, reconoce la periodista.

Fuertes reacciones contra ministro Enrique Paris en redes sociales por encontrón con periodista de TVN

El relato de Aguilar fue confirmado este lunes por Filgueras, quien en su cuenta de Instagram no dudó en destacar la triple celebración y los logros de su esposa.

“Hace unos días llamaron a Andrea para preguntarle por su vida en Chile y le tocó, por vez número infinito, contar nuestra historia. Una que no todo el mundo conoce en detalle. Pero antes de eso destacar dos cosas: Andrea lidera el primer equipo ciento por ciento femenino de TVN (y, apostaría, que es el único de todos los medios en Chile). Un logro tremendo, de ella, de quienes confían en su trabajo y el de las chiquillas. Son poderosísimas; Andrea llega a TVN más de medio año antes que yo. Lindo leerlo en un diario. Ella llega valiendo incluso mucho más de lo que se buscaba en ese entonces. Se merecía ese puesto y más. Pasó por procesos de selección, por pruebas de cámara, por todo. Y vaya que orgullo es verte hoy liderando equipo. Te amo”, escribió el orgulloso esposo, quien cerró su relato asegurando que “hay muchos detalles que no alcanzan en esas ni estas líneas”.