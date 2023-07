“Es una persona que quiero mucho”: Estefanía de Gran Hermano aclara supuesto affaire con animador de TV

La exMiss Chile y participante de Gran Hermano, Estefanía Galeota conversó con Publimetro tras ser la tercera eliminada del reality de CHV y aclaró la relación que tendría con el animador de “Zona de estrellas” Mario Velasco, de quien se dijo en redes sociales que los vieron paseando juntos por la capital. Además, contó quién es su favorito para ganar.

“Salí muy emocionada, llorando y el vuelo se me hizo eterno. Sentía que no llegaba nunca y sin dormir además, porque me sacaron y fui directamente al aeropuerto, lo que fue muy abrumador”, contó en su arribo a Chile, tras pasar 23 días encerrada en la casa estudio en Argentina, aunque ya pensando en el repechaje.

“Me encantaría volver, definitivamente. Quizás ahora con una mirada y una parada diferente (...) superó las expectativas que tenía y estoy impactada con el boom que hay acá afuera con el reality”.

Respecto a su favorito que merece ganar el programa de telerrealidad, fue clara en señalar que su voto sería para Hans Valdés, el menor de los concursantes.

“Es un siete como persona, alguien equilibrado... a mí me contuvo mucho dentro de la casa”, destacó.

En cuanto a las duras palabras de Jorge, quien la votó señalando que no soportaba su presencia, indicó que “no me dolieron (sus palabras) pero no esperaba que fuesen tan profundas. Yo sentí que no hablábamos mucho, pero esa fue mi percepción, no más que eso. Que no teníamos una relación tan cercana, pero nunca hubiése dicho que no lo soportaba y que no lo quería ver mas”.

Producto de ello, en caso hipotético si tuviese que salvar a Jorge o Constanza Capelli, de quien dijo que no era tan dulce a como la mostraban en TV, su decisión fue enfática.

“Obviamente salvaría a Coni. De hecho me emocioné cuando ganó la prueba, cuando se fue de la casa, también, porque sentí que todas las personas que estamos dentro de la casa estamos como superándonos a nosotros mismos”, señaló, confesando que se arrepentía de haberla tratado mal por haber comido un trozo más de torta.

Solo amigos con Mario Velasco

Respecto a los rumores que surgieron con Mario Velasco, de quien se dijo que la habían visto “a los besos” en un concierto de Pailita, fue enfática en que solo son amigos.

“Es mi amigo, definitivamente es mi amigo. Es una persona que quiero mucho, aprecio mucho y nada más que eso. Yo estoy soltera”, aclaró.

Finalmente, dio a conocer sus planes a su futuro, señalando que le gustaría estar de panelista en Gran Hermano o en un programa de farándula (como Zona de estrellas).

“Me encantaría participar en un programa como este (Gran Hermano), ser comentarista u opinóloga. Creo que es entretenido y quizás podría desarrollarlo más (...) si hubiese un programa de farándula me encantaría trabajar de panelista, sería una buena oportunidad”.