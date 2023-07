“Lo he querido más presente en mi vida”: Estefanía Galeota reveló su gran pena familiar

La exMiss Chile y participante de Gran Hermano, Estefanía Galeota conversó con Publimetro tras ser la tercera eliminada del reality de CHV. Aclaró su amistad con Mario Velasco, reveló que Hans es su favorito y contó que le encantaría volver en el repechaje.

Pero, también se refirió a su vida privada y la pena que guarda en su interior por la ausencia de su padre que vive en Panamá y de quien fue separada a los dos meses, cuando llegó a vivir a Chile junto a su madre.

“Yo nací en ciudad de Panamá, mi papá es panameño, vive allá. La relación con él es distante por el momento, porque yo tomé esa decisión y tomé esa distancia”, reveló.

Según explicó, su padre siempre mantuvo el contacto para fechas importantes, pero ella necesitaba más que un simple llamado.

Estefanía Galeota

“Él siempre mantuvo contacto conmigo, diciéndome ‘feliz cumpleaños’, ‘feliz navidad’ y yo a él, pero quizás lo he querido más presente en mi vida. Entonces, si no estuvo quise como alejarme un poco. Está stand by la relación”, sinceró.

Sin embargo, no descarta retomar la relación con su progenitor.

“Quizás me gustaría trabajarla en un futuro. Tengo que pensarlo”, sentenció.

Confesión de Trinidad Cerda

Finalmente, respecto a la participante Trinidad Cerda, quien confesó ser transexual, Estefanía contó que al interior de la casa ello lo desconocía.

“No sé si otras personas de la casa sabían más detalles de su vida al exterior, pero yo personalmente no sabía nada”.