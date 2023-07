“No estoy llorando”: revelan lo que hizo Pedro Pascal al enterarse de sus tres nominaciones en los Emmy

Pedro Pascal vivió este miércoles una nueva y exitosa jornada luego de ser nominado oficialmente en tres categorías de los Premios Emmy, y si bien hoy no ofreció ninguna declaración en sus redes sociales por el logro, fue una de sus mejores amigas quien convirtió en viral actor chileno debido a sus sorpresivas reacciones.

La guionista Catherine Loerke, quien en las historias de su cuenta de Instagram dejó en evidencia la inevitable emoción del intérprete nacional, en cada una de las nominaciones que recibió: como Mejor Actor en Serie Dramática, por su actuación en la serie “The Last of Us”; por Mejor Actor Invitado en Serie de Comedia, gracias a su aparición en el longevo programa de humor “Saturday Night Live”; y de Mejor Narrador, por su participación en el documental “Patagonia: Life on the Edge of the World”.

No podría estar más orgullosa de este hombre (Pedro Pascal) brillante. — Catherine Loerke

Las emociones de Pedro Pascal

La primera, con un escueto pero contundente “nominado para un maldito Emmy”, de una videollamada en la que Pascal aparece gritando por la nominación.

En la segunda postal, la guionista estadounidense dejó en evidencia la mirada de sorpresa del chileno al confirmar su nueva nominación, junto a otro corto texto: “¡Nominado para dos malditos Emmys!”.

Y finalmente, un tercer pantallazo en el que Loerke enfatizó en el talento de un ya emocionado actor chileno, quien mostró un risa nerviosa y unas incipientes lágrimas en los ojos.

Pedro Pascal pasó de la euforia al llanto tras conocer de sus nominaciones a los Emmy. Fuente: Instagram @catalonius.

“No podría estar más orgulloso de este hombre brillante, recibiendo el reconocimiento que se merece por su hermoso trabajo en el que pone su alma. No estoy llorando, estás llorando”, finalizó.

