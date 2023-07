“Estoy feliz con como me veo”: Coty, de “Generación 2000″, abrió una cuenta en TikTok para interactuar con sus antiguos fans

Marcela Leighton, conocida popularmente como “Coty” en el icónico bloque juvenil de Canal 13 “Generación 2000″, volvió a las pantallas de la señal televisiva que la hizo famosa gracias a su participación en el programa “¡Qué dice Chile! Prime”.

Lo hizo anoche junto a otras reconocidas bailarinas del programa, como Francesca Cigna y Carolina. Una instancia que permitió conocer más de su vida alejada de la TV, con cuatro hijos, y dedicada al mundo de las ventas.

Sin embargo, ese ostracismo televisivo parece haber quedado en el olvido luego de reconocer que hace un poco tiempo decidió abrirse una cuenta de TikTok, debido a los insistentes consejos de sus amigas, quienes le contaron del fenómeno viral que han sido los clips de sus apariciones en el espacio juvenil.

De Canal 13 a las plataformas sociales

“Yo me alejé de la televisión, me dediqué a la familia y después tuve la oportunidad de entrar a trabajar en ventas, algo que me gustó tanto por el horario como porque uno gana buenas lucas y a eso me he dedicado estos años”, reconoció Marcela en conversación con lun.com, medio donde si bien reconoció que le sigue apasionado el baile, debió abandonarlo debido a su proyecto familiar.

“Me apasiona, pero es difícil vivir del baile, más cuando te separas y eres mamá y papá de cuatro enanos (...) es difícil seguir con la pasión, hay que hacer lo que se necesita”, dijo la bailarina, quien para rememorar esos tiempos se abrió una cuenta en TikTok (@cotygeneracion2000).

“Me abrí un TikTok hace unas semanas y no lo sé ni ocupar. No cacho nada, subí un video hablando y la gente me comentaba ‘nooo ¿en serio? Te busqué tanto’. Soy medio pava para las redes sociales. Estábamos en un típico grupo de amigas y me decían ‘pero, ¿por qué no te haces un TikTok? (...) toda la gente te conoce y subes tus bailes (...)’, y yo ‘cómo voy a abrir un TikTok ahora’. Una amiga me mostró qué si en TikTok pones ‘Videos de la Coty de Generación 2000′, salen como 1.500, así que dije ‘ya’. Me costó, pero lo hice y fue muy entretenido. Subí un video y ya tenía como 4.000 seguidores”, contó.

“La gente me dice ‘no puedo creer que estoy hablando contigo’. Algunas mujeres me dicen ‘yo me creía tú’ y otras ‘yo te odiaba porque mi pololo te veía y yo le tapaba los ojos’, jajajá, muy chistoso. La gente me empezó a decir ‘ya poh Coty, sácate una coreografía de las antiguas porque me sé los pasos’. Sería muy entretenido hacer un live y hablar con la gente que nos siguió tanto tiempo y que tiene muy buenos recuerdos con la Generación”, prosigue Coty, que ya adelantó tener bastante material inédito de su participación en el programa de Canal 13.

“Tengo muchos VHS en la bodega y tengo una caja llena de cartas que me escribían al canal, de puño y letra. Tengo poleras, posters del diario, un montón de cosas como para que la gente las vea, yo era la que llevaba la cámara en las giras, así que tengo un montón de fotos. Quiero crear raíces en TikTok, subir fotos inéditas, y videos”, cuenta la bailarina, quien como era de suponer, al abrirse a las redes sociales, ha debido lidiar tanto con comentarios positivos como negativos.