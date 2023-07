Myriam Hernández reconoció estar “pasando por un momento difícil” debido a una sensible separación familiar

Myriam Hernández reconoció esta mañana, en conversación con las conductoras del programa “Buenos a días a todos”, de TVN, que en estos últimos días se encuentra “pasando por un momento difícil” debido a una sensible separación familiar.

La cantante y figura televisiva chilena llegó al estudio del matinal del canal público a promocionar el videoclip de su última canción (“Nos lo hemos dicho todo”), y en la instancia, aprovechó de contarle a María Luisa Godoy y “La Jueza” Carmen Gloria Arroyo varios episodios desconocidos de su vida privada y su exitosa trayectoria musical.

Sin embargo, y tras dar indicios de la forma en que se emparejó junto a su esposo, con quien lleva más de tres décadas de vida familiar, la artista abrió su corazón para dar cuenta de su mayor pena en la actualidad.

La pena de Myriam Hernández

“Yo estoy pasando por un momento difícil, porque siempre lo he dicho en entrevistas, soy una mamá demasiado aprehensiva. Entonces -dicho eso-, mi hijo se acaba de ir a vivir solo, hace dos meses, y estoy sufriendo horrores (con su salida del hogar)”, confesó Hernández, quien a pesar de ver “feliz” a su hijo con su independencia, y reconocer estar también contenta con ello, no deja su rol de mamá sobreprotectora.

“Lo veo feliz y yo estoy feliz por eso. Y con mucho miedo también de que Myriam (su hija), en uno o dos años más, haga lo mismo y yo he sido más mamá, siempre”, señaló.

“Probablemente estoy equivocada, debo estarlo, pero en este minuto yo sigo siendo mamá. Todavía no estoy preparada para otra cosa. Mis hijos primero. No es fácil cuando somos mamás, porque estamos priorizando a los hijos siempre. Que ellos son mi motivo, por ellos me fui a Miami y por ellos regresé a Chile”, agregó.