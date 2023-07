“No es ser malo”: Eduardo Cruz Johnson recordó momento en que debió sacar carnet de indigente al perderlo todo tras salir de TVN

Eduardo Cruz Johnson será uno de los invitados al episodio de este viernes del programa “Podemos hablar”, de Chilevisión, donde detallará los problemas económicos y familiares que debió enfrentar al poco tiempo de ser despedido de TVN.

El recordado lector de noticias del canal público en las décadas de los ochenta y noventa, quien tras su exitoso paso por los noticiarios de la señal televisiva vivió duros momentos, recordará en una íntima conversación en el estelar de CHV que incluso llegó a sacar un carnet de indigente para comprobar su difícil situación económica.

La revelación de Cruz Johnson en “Podemos Hablar”

“Ahora siento nostalgia (de su salida de TVN), en ese momento mucha pena, tristeza, iba a ser así en algún momento. Todo se desmorona, todo se derrumba, porque perdí lo más querido que tenía en la vida, que era mi familia, mi mujer, toque fondo. Como estaba siempre en una burbuja, no sabía qué hacer. No sabía cómo tomar una micro”, sinceró Cruz Johnson, uno de los cuatro invitados al set de PH, donde compartirá revelaciones junto a la mediática Patricia Maldonado, el chef español Sergi Arola, y la cultora fitness, Nicole “Luli” Moreno.

El difícil trance, contará el exrostro de TVN, incluso lo llevará a tomar medidas extremas para poder sostener económicamente a sus tres hijos.

“Significa que no tienes trabajo, no tienes recursos para poder costear la vida, ni siquiera la vida, la salud”, indicó Cruz Johnson, quien justificó la decisión de reconocerse como indigente en buscar “de alguna forma tener alguna base para que ellos se pudieran sustentar”.

“Como yo tenía tres hijos, tenía que de alguna forma tener alguna base para que ellos se pudieran sustentar. Ser indigente no es ser pobre, no es ser malo, ser indigente es simplemente no tener trabajo, no tener recursos”, aseguró.