Claudia Conserva y su hermana Fran tuvieron su round por culpa de Pedro Pascal: “Eso que planteas, es retrógrado”

Claudia Conserva y su hermana, Fran, protagonizaron este jueves un particular round en el programa “Claudia Conversa” por culpa de las tres nominaciones a los Premios Emmy del actor chileno Pedro Pascal.

Lo que parecía ser un sencilla presentación de la animadora, respecto de los merecimientos del intérprete criollo para ser nominado por su actuación en la serie “The Last of Us”, su participación en un episodio de “Saturday Night Live”, y por prestar su voz en el documental “Patagonia: Life on the Edge of the World”, se convirtió en un incómodo cruce de opiniones contradictorias entre Claudia y Fran, que por un lado alabaron las dotes actorales de Pascal y, por otra, le criticaron sus comentarios de carácter político.

El round de Claudia Conserva y su hermana Fran

“Felicitaciones, así que ojalá le vaya bien. Y como ha llevado el nombre de Chile en todo el mundo. Es como ‘La Estrella’. Y es seco, y me encanta. Yo debo reconocerme una admiradora de él”, inició Claudia, cuyo comentario no cayó muy bien en su hermana, visiblemente desganada ante tamaños elogios al actor chileno.

“No sé poh, uno tendrá derecho a... pero a mí no me gusta (...) no he visto películas de él (...) si es actor, tiene que ser actor y no meterse en política”, lanzó Fran, a esas alturas, la villana entre el cuarteto de conductoras del programa de TV+ (donde además estaban Fran García-Huidobro y Berta Lasala).

“Ay, Fran. Dividiendo al país, Francesca, no. No poh, hermana, eso no se hace”, respondió la sorprendida animadora.

“No, Claudia, yo no dije de qué lado. No dije si era vereda derecha o vereda izquierda. Sólo estoy diciendo que los famosos no pueden decir...”, se defendió Fran, cuya postura fue refutada por Claudia con un categórico: “¡Por qué, eso es como antiguo, Fran!”.

La discusión fue subiendo su intensidad en la medida que ambas argumentaban sus posturas, al punto que Francesca le preguntó, sin anestesia, a su hermana: “¿De qué partido eres? ¿Cuál es tu bancada?”.