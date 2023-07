“Esa chaqueta no me quedó”: Pancho Melo reconoció no haberse sentido cómodo con su papel protagónico en “Tranquilo Papá”

El actor Francisco Melo reconoció este jueves, en el podcast “La pura verdad” de Chileactores, que nunca logró sentirse cómodo con el personaje de Domingo Aldunate, el cual debió interpretar en 2017 en la teleserie “Tranquilo Papá”, de Mega.

Desde el vestuario que debió usar para representar al personaje, hasta el repetitivo perfil que tenía Domingo respecto de otro papel que debió interpretar en la novela “Srs. Papis” (Fernando Pereira), entre junio de 2016 y marzo de 2017, fueron los argumentos que ofreció el actor para aclarar que su actuación en esta novela fue como subir “un cerro con lluvia, y con harto ripio”.

Las dudas de Francisco Melo

“(‘Tranquilo Papá’) me mantenía en un rol muy similar al de ‘Sres. Papis’. Tenía que ver con un papá terriblemente acontecido, pero tengo que confesar que esa chaqueta no me quedó”, indicó Melo, quien aclaró en el podcast de Chileactores que “no me sentí cómodo, no ecualicé. Es bueno darse cuenta o tratar de descubrir cuándo los proyectos no fluyen”.

“Así como con los ‘Sres. Papis’ uno siempre iba gozando cada una de las curvas, (con ‘Tranquilo Papá’) era un cerro con lluvia, y con harto ripio. No era fácil”, aseguró.

Pese a todos los inconvenientes que tuvo al interpretar el papel, el actor insistió en la entrevista con sus colegas en que se dedicó ciento por ciento a darle forma a su rol en la ficción, a pesar que “ese es un proyecto que, en lo personal, no despegó. No logré afiatarme a este rol”.

“Es bonito, porque uno reconoce que esos espacios también son válidos. No siempre se acomodan los astros para generar proyectos en los que uno esté orgulloso. Hay cosas que no cuajan”, finalizó.

