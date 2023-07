¿Nació el amor?: Constanza y Sebastián dieron rienda suelta a la pasión y se besaron en “Gran Hermano”

Gran Hermano Chile sorprende nuevamente con un intenso romance en su casona, y tuvo por protagonista a Constanza Capelli, una de las participantes más destacadas del programa. La modelo confesó un coqueteo apasionado con Sebastián Ramírez, quien ingresó recientemente a la casa.

El ingreso de Sebastián Ramírez a la casona de Gran Hermano Chile causó un verdadero revuelo, tanto dentro como fuera del encierro. Los espectadores consideraban que la casa necesitaba un poco más de acción y polémica, y el chico reality parece ser la respuesta a sus deseos.

Inmediatamente, Sebastián mostró una conexión especial con Constanza Capelli, quienes afirmaron que se conocían hace 10 años. Durante una conversación en la casa-estudio, Constanza y “Tatán” revelaron que su amistad se formó a través de una conocida en común, quien mantuvo una relación con Sebastián en el pasado.

En los pocos días que lleva Sebastián dentro de la casa-estudio,se han visto muy unidos, lo que agradó a los seguidores de Constanza, ya que piensan que Sebastián defenderá a Constanza de las burlas de sus compañeros, especialmente de Fran Maira.

¿Nació el amor?

Durante este viernes, los participantes disfrutaron de una fiesta temática espacial, en la que se produjo un coqueteo intenso entre Constanza y Sebastián. Durante toda la velada, estuvieron juntos y, sellaron la noche con un romántico gesto. Aunque esta escena no se transmitió, fue la propia Constanza quien confesó lo sucedido durante el desayuno, compartiendo el incidente con Mónica y Francisco.

Constanza relató una situación particular que vivió con Sebastián, en la cual Jennifer, también conocida como “La Pincoya sin glamour”, estuvo involucrada. Según la modelo, Jennifer les lanzó preservativos mientras se encontraban abrazados en la cama, lo que provocó su molestia. Constanza expresó su preocupación sobre cómo esto podría generar chismes con el otro grupo de participantes, debido a que Lucas Crespo se encontraba en la habitación.

En medio de la conversación, Francisco aconsejó a Coni: “Si tu quieres cuidarte, tu no tienes que dar ese tipo de situación tampoco”. Añadiendo más tarde: “Tu imagen va a ser vista de acuerdo a lo que tú estés haciendo”.

“Un beso no es nada po’”, le respondió Constanza. “Ahora no puedo tomar, no puedo darme un beso”, señaló la modelo. Dando a entender que junto a Sebastián se besaron, pero sin ir más allá.

Si bien esta pareja no es la favorita de las redes sociales, debido a que Sebastián es conocido por ser “jote” o “coqueto”, los seguidores de Constanza Capelli agradecen que la modelo esté disfrutando de mejores días en el encierro. Incluso durante esta mañana, Constanza y Sebastián fueron vistos nuevamente muy juntos, repitiendo el momento especial al besarse.

