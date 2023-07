De toples al mar: Raquel Argandoña se desnudó en Europa y lució un bronceado fascinante

“No hay peor cosa que vivir con miedo al qué dirán. Libérate y serás mucho más feliz que aquellos que hablen de ti”. Con ese mensaje Raquel Argandoña sorprendió a sus seguidoras con una foto en toples desde Europa.

La animadora de “Tal cual” se encuentra de vacaciones en el Viejo Continente, el cual recorrerá en 14 días en un lujoso yate, gracias a una invitación de su amigo Jorge Yarur.

[ Maite Phillips responde a cuestionamientos de acoso de Fran a Lucas en Gran Hermano ]

Y fue justamente desde arriba de la embarcación que la madre de Kel Calderón posó desnuda de su parte superior al más estilo de Cecilia Bolocco cuando fue paparazeada años atrás junto a Luciano Marocchino.

Sin embargo, en esta oportunidad, Argandoña se fotografió solo de espaldas, dejando el toples a la imaginación de los usuarios. Aunque eso sí, a la vista del yate que estaba frente a ella.

Raquel Argandoña al desnudo en Europa

“Con todo el esplendor del mundo, recibe lo que la vida te brinda, sin culpas y miedos”, “Ya po, de frente .....”, fueron algunos de los comentarios celebrando su soleada foto, ante un vista paradisiaca con mar y montañas.

Eso si, hubo otras seguidoras que la retaron por exponerse al sol, a pesar de las recomendaciones médicas.

“Y sigues tomando sol,creo haberte escuchado que no debes tomar tanto sol ó me equivoqué...”, “No olvides que el doctor te dijo no más, sol”,

Días atrás, otra usuaria la criticó por sus vacaciones pagadas y presumir en redes sociales.

“Viajas en primera clase? Y por qué te gusta presumir, estás como una niña chica...”, le escribió.

Ante las críticas, Argandoña precisó “siempre viajo en economy para ahorrar y con eso gastar más en mis viajes”.

“Esto es una invitación de un amigo con todo pagado. No rechazaría esta oportunidad porque algunos les moleste que sea ostentoso. Y si mis seguidores me piden que les muestre y comparta este mágico y soñado viaje, lo haré feliz”, sentenció.